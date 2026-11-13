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В Петербурге арестовали сына экс-сенатора за пропаганду запрещенной соцсети

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 20:27
Суд в Петербурге арестовал на семь суток сына экс-председателя заксобрания города Вадима Тюльпанова. Причиной стала пропаганда запрещенной в РФ соцсети. Молодой человек признал свою вину
Суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток Владислава Тюльпанова, сына бывшего сенатора и экс-председателя заксобрания города Вадима Тюльпанова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
Молодого человека признали виновным в пропаганде социальной сети, деятельность которой запрещена в России (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). В суде он полностью признал свою вину.
Поводом стала ссылка на аккаунт в запрещенной соцсети, которая была размещена в описании его Telegram-канала, и призыв подписываться на страницу. Нарушение обнаружили 12 ноября полицейские в ходе мониторинга открытых публикаций в мессенджере. Суд пришел к выводу, что размещение ссылки «пропагандирует и популяризирует запрещенную на территории РФ социальную сеть».
«Коммерсантъ» уточняет, что в описании канала Владислава Тюльпанова упоминался Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила изданию, что сын экс-сенатора присутствовал на заседании лично вместе с защитником. При этом сам Владислав Тюльпанов заявил «Коммерсанту», что «ничего не знает» о разбирательстве.
Его отец Вадим Тюльпанов возглавлял городской парламент в 2003–2011 гг., затем стал сенатором. В апреле 2017 г. он скончался.
Владиславу Тюльпанову 21 год, он называет себя молодым политиком. Занимается общественной и благотворительной деятельностью, в политических организациях не состоит. Как он указал на своем персональном сайте, спикер Совфеда Валентина Матвиенко является его крестной матерью. 
Тэги
Суды Санкт–Петербург Соцсети

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