В Петербурге арестовали сына экс-сенатора за пропаганду запрещенной соцсети

Суд в Петербурге арестовал на семь суток сына экс-председателя заксобрания города Вадима Тюльпанова. Причиной стала пропаганда запрещенной в РФ соцсети. Молодой человек признал свою вину

Суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток Владислава Тюльпанова, сына бывшего сенатора и экс-председателя заксобрания города Вадима Тюльпанова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Молодого человека признали виновным в пропаганде социальной сети, деятельность которой запрещена в России (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). В суде он полностью признал свою вину.

Поводом стала ссылка на аккаунт в запрещенной соцсети, которая была размещена в описании его Telegram-канала, и призыв подписываться на страницу. Нарушение обнаружили 12 ноября полицейские в ходе мониторинга открытых публикаций в мессенджере. Суд пришел к выводу, что размещение ссылки «пропагандирует и популяризирует запрещенную на территории РФ социальную сеть».

«Коммерсантъ» уточняет , что в описании канала Владислава Тюльпанова упоминался Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила изданию, что сын экс-сенатора присутствовал на заседании лично вместе с защитником. При этом сам Владислав Тюльпанов заявил «Коммерсанту», что «ничего не знает» о разбирательстве.

Его отец Вадим Тюльпанов возглавлял городской парламент в 2003–2011 гг., затем стал сенатором. В апреле 2017 г. он скончался.

Владиславу Тюльпанову 21 год, он называет себя молодым политиком. Занимается общественной и благотворительной деятельностью, в политических организациях не состоит. Как он указал на своем персональном сайте, спикер Совфеда Валентина Матвиенко является его крестной матерью.