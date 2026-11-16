В школах 20 российских регионов началась апробация экспериментальных заданий для ЕГЭ по физике и химии, сообщил Рособрнадзор. По ее результатам специалисты определят сроки и формат включения практической части в экзамены

В России началась апробация новых экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии, сообщил Рособрнадзор.

«Включение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам обсуждается уже несколько лет. Появление экспериментального блока должно стать важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников устойчивых практических навыков и знаний», — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Тестирование пройдет в течение ноября в школах 20 регионов. В нем примут участие ученики 11-х классов, которые изучают физику или химию на углубленном уровне, а также учителя и другие специалисты системы образования.

Обновление экзаменационных материалов должно приблизить школьную подготовку к запросам ведущих российских вузов и подготовить выпускников к исследовательской работе в университетах, заявили в ведомстве.

Итоги апробации проанализируют специалисты Федерального института педагогических измерений и представители экспертного сообщества. После этого будут приняты решения о сроках и формате включения практического блока в ЕГЭ.

В августе Рособрнадзор сообщал , что не планирует усложнять экзамен. В ведомстве подчеркивали, что задания не выходят за рамки школьной программы: часть рассчитана на базовый уровень изучения предмета, часть — на углубленный. Так служба прокомментировала предложение помощника президента Андрея Фурсенко повысить сложность ЕГЭ.