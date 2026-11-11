В России предложили сохранить проводное радио для оповещения при ЧС

Минцифры предложило сохранить и развивать сети проводного радиовещания для экстренного оповещения населения. Такие меры предусмотрены проектом обновленной Стратегии развития отрасли связи, сообщают «Известия». Особое внимание планируется уделить многоквартирным домам, где проживает около 70% россиян

В России намерены сохранять и развивать проводное радиовещание как канал информирования о чрезвычайных ситуациях. Это следует из подготовленного Минцифры проекта обновленной Стратегии развития отрасли связи, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас такие сети используют для трансляции трех обязательных радиопрограмм и передачи экстренных сообщений.

Предложение включить в стратегию меры по сохранению проводного радио в многоквартирных домах поступило от АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщили изданию в Минцифры. В ведомстве отметили, что в многоэтажках проживает около 70% населения страны. Среди преимуществ технологии министерство назвало адресную доставку сигнала, энергонезависимость и высокую защищенность от кибератак.

В проекте необходимость развития сетей также связывается с вероятностью длительного сохранения напряженной геополитической ситуации. Авторы документа отмечают, что проводное вещание не зависит от местных систем электроснабжения, работает на отечественных комплектующих и позволяет обеспечить широкий охват при сравнительно низкой стоимости. По данным РСВО, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе такие сети сохранили и модернизировали.

При этом число пользователей проводного радио в регионах сокращается. Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что в Орловской области количество радиоточек уменьшилось с 400 тыс. в 1990 г. до примерно 1 тыс. в 2025 г. По его оценке, комплексное обновление сетей требует сотен миллионов рублей, а в крупных агломерациях затраты могут достигать миллиардов.

Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский считает, что экстренное информирование следует сделать бесплатным для жильцов, а расходы покрывать за счет финансирования гражданской обороны: платить за невостребованную в повседневной жизни услугу люди не готовы.