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В России предложили сохранить проводное радио для оповещения при ЧС

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 10:40
Фото: Miguel Alcântara/Unsplash
Минцифры предложило сохранить и развивать сети проводного радиовещания для экстренного оповещения населения. Такие меры предусмотрены проектом обновленной Стратегии развития отрасли связи, сообщают «Известия». Особое внимание планируется уделить многоквартирным домам, где проживает около 70% россиян
В России намерены сохранять и развивать проводное радиовещание как канал информирования о чрезвычайных ситуациях. Это следует из подготовленного Минцифры проекта обновленной Стратегии развития отрасли связи, с которым ознакомились «Известия».
Сейчас такие сети используют для трансляции трех обязательных радиопрограмм и передачи экстренных сообщений.
Предложение включить в стратегию меры по сохранению проводного радио в многоквартирных домах поступило от АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщили изданию в Минцифры. В ведомстве отметили, что в многоэтажках проживает около 70% населения страны. Среди преимуществ технологии министерство назвало адресную доставку сигнала, энергонезависимость и высокую защищенность от кибератак.
В проекте необходимость развития сетей также связывается с вероятностью длительного сохранения напряженной геополитической ситуации. Авторы документа отмечают, что проводное вещание не зависит от местных систем электроснабжения, работает на отечественных комплектующих и позволяет обеспечить широкий охват при сравнительно низкой стоимости. По данным РСВО, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе такие сети сохранили и модернизировали.
При этом число пользователей проводного радио в регионах сокращается. Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что в Орловской области количество радиоточек уменьшилось с 400 тыс. в 1990 г. до примерно 1 тыс. в 2025 г. По его оценке, комплексное обновление сетей требует сотен миллионов рублей, а в крупных агломерациях затраты могут достигать миллиардов.
Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский считает, что экстренное информирование следует сделать бесплатным для жильцов, а расходы покрывать за счет финансирования гражданской обороны: платить за невостребованную в повседневной жизни услугу люди не готовы.
В декабре 2024 г. глава МЧС Александр Куренков сообщал, что домофоны в России могут подключить к системе оповещения о ЧС. По его словам, в Курской, Белгородской и Брянской областях их уже использовали для передачи экстренной информации. В Липецкой и Владимирской областях, а также Санкт-Петербурге такое подключение протестировали.
Тэги
Радио ЧС

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