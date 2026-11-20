В 2026/2027 учебном году в восьми школах Владивостока введут для пятиклассников предмет «тигроведение», посвященный истории, культуре, географии и природе Приморья. В центре «Амурский тигр» ранее предлагали масштабировать предмет и в других регионах РФ

Во Владивостоке восемь школ вводят в программу предмет «тигроведение» в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Распоряжение об этом выпустило управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. «Тигроведение» уже изучают в школе № 32. Со второго полугодия курс также появится в школах № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5.

Предмет «Тигроведение» — краеведческий курс по истории, культуре и географии Приморского края, разработанный центром «Амурский тигр» для пятиклассников. Тигр в нем рассматривается с точки зрения биологии, истории, географии и еще десятка различных наук.

Курс впервые апробировали в школе № 32 еще до выхода распоряжения, отметил менеджер спецпроектов Центра «Амурский тигр» Александр Жигжитов. Сейчас его дорабатывают в других школах и готовят учебное пособие с методическими материалами для учителей.