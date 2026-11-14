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В США отменили и задержали более 15 тыс. рейсов из-за сбоя авиасистем

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 10:17
Фото: Sean Foster/Unsplash
Гражданская авиация США оказалась парализована в ночь на 14 ноября. Из-за сбоя в системе связи Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило все вылеты из аэропортов страны более чем на четыре часа. В результате были отменены и задержаны более 15 тыс. рейсов
Сбой в системе управления воздушным движением привел к приостановке полетов в США в ночь на 14 ноября. В результате были отменены и задержаны более 15 тыс. рейсов, пишет CNN со ссылкой на данные сервиса FlightAware. Ожидается, что 14 ноября коллапс затронет еще 3 тыс. рейсов.
Что произошло
  • Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вечером 13 ноября ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов.
  • Министр транспорта США Шон Даффи сообщил в соцсети X, что это произошло «из-за проблем со связью, затронувших все центры управления воздушным движением».
  • Спустя 4,5 часа общенациональный запрет на вылеты сняли, сообщила The New York Times (NYT).
  • На момент введения запрета в воздухе находилось более 3,5 тыс. самолетов. Шон Даффи подчеркнул, что пилоты и авиадиспетчеры следовали установленным процедурам для посадки лайнеров.
  • При этом продолжили выполняться полеты неотложной медицинской помощи, спасательных служб и правоохранительных органов, уточнил министр.
Причины
  • Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин заявил, что причиной сбоя стало обновление системы управления воздушным движением. По его словам, минтранс и FAA устанавливали новое оборудование и технологии, что привело к перегрузке системы.
  • Он указал на неэффективность обновлений и призвал к «полной модернизации» систем FAA.
  • Шон Даффи назвал систему FAA «невероятно старой». По его словам, маршрутизаторы «фактически перегрузились данными» и начали выдавать «несогласованные данные», из-за чего систему пришлось полностью отключить.
  • По данным источников CBS News, обновление частной сети связи, обеспечивающей управление воздушным движением в США, вызвало перезагрузку и сбой связи. Системой управляет L3Harris.
  • ФБР проверяет версию о том, что неполадки могли быть вызваны обновлением программного обеспечения, сообщил Bloomberg.
  • Сбой произошел вскоре после того, как FAA начала внедрять ИИ-инструмент для предотвращения задержек рейсов, указывает NYT. Впервые этот инструмент был представлен два месяца назад в аэропортах Вашингтона, когда из-за сбоев в системе связи были задержаны сотни рейсов. Тогда подрядчики случайно повредили оптоволоконный кабель, предназначенный для резервной связи.
  • Президент США Дональд Трамп также объяснил возможную причину сбоя устаревшим оборудованием. Его слова в эфире Fox News привел журналист Питер Дуси. По словам репортера, Дональд Трамп исключил версию о кибератаке и использовании искусственного интеллекта.
Когда в США уже случались подобные инциденты
  • По данным CNN, все полеты в США в последний раз приостанавливались в январе 2023 г. из-за сбоя в системе оповещения пилотов.
  • До этого общенациональные ограничения вводились только после терактов 11 сентября 2001 г.
Тэги
США Аэропорты Сбой

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