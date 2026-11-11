В ЦБ оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию

Банк России рассмотрит условия возвращения Visa и Mastercard, если платежные системы захотят возобновить работу в стране, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, системы больше не входят в реестр ЦБ и не имеют лицензии, поэтому им придется получать ее заново
Банк России рассмотрит условия возвращения Visa и Mastercard на российский рынок, если международные платежные системы захотят возобновить работу в стране. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает
«РИА Новости».
«Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», — сказала она.
Алла Бакина обратила внимание, что Visa и Mastercard больше не входят в реестр Банка России и не имеют лицензии на работу в стране. В случае возвращения им придется заново пройти процедуру получения разрешения. При этом Алла Бакина подчеркнула, что ЦБ не обсуждал с платежными системами возможность их возвращения.
В июле 2026 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила
, что регулятор не планирует устанавливать конкретные сроки прекращения работы карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По ее словам, такие карты будут постепенно выводить из обращения, поскольку их функционал уже сопоставим с картами «Мир». При этом Банк России не собирается ускорять этот процесс административными мерами.
В феврале 2025 г. Эльвира Набиуллина заявляла
, что Visa и Mastercard не обращались к регулятору по поводу возвращения в Россию, поэтому обсуждать этот вопрос преждевременно.
В ВТБ назвали
возможным условием возвращения платежных систем снятие санкций США с Национальной системы платежных карт. По словам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, без этого проведение российских транзакций через Visa и Mastercard будет невозможно.