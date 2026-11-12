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В ВЭБ.РФ призвали объединить усилия государства и бизнеса для развития фармацевтики

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 15:27
Фото: Alexandra Lee/Unsplash
Для достижения технологического лидерства в фармацевтике государству и бизнесу необходимо объединить финансовые, инфраструктурные и экспортные возможности, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. По данным Sk Capital, российский фармрынок в 2019–2025 гг. рос в среднем на 9% в год
Партнерство государства и бизнеса должно ускорять развитие российской фармацевтики за счет финансирования, инфраструктуры и поддержки экспорта, отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский на сессии «Инвестиции в фармацевтические инновации: путь к технологическому лидерству».
«Наличие передовых технологий и препаратов в фармацевтической отрасли уже давно является национальным стратегическим приоритетом», — сказал Николай Цехомский. По его словам, объединение усилий государства и бизнеса необходимо для достижения технологического лидерства России.
Сессия прошла 11 ноября в Московской области при участии Sk Capital, МФТИ, ВЭБ.РФ, «Иннопрактики», Сеченовского университета и Газпромбанка.
Как отмечается в сообщении Sk Capital, инвестиции в отрасль растут, их структура меняется. Если раньше доходность российских фармкомпаний во многом обеспечивало производство дженериков, то теперь капитал все активнее направляется в собственные разработки и международные партнерства с более высоким потенциалом доходности.
Генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович отметил, что лидеры российского рынка развивают собственные исследования и совместно с университетами создают производственные кластеры в биофармацевтике. По его оценке, это должно дать отечественным компаниям конкурентные преимущества на мировом рынке.
Согласно представленным на сессии данным, в 2019–2025 гг. российский фармацевтический рынок рос в среднем на 9% в год. Участники ожидают сохранения таких темпов до 2030 г.
Они выделили три основные инвестиционные модели: расширение портфеля дженериков, лицензирование и локализацию зарубежных разработок, а также ставка на собственный НИОКР. У первой модели ниже риск технической неудачи, но доходность ограничивает высокая конкуренция. Приобретение прав на зарубежные препараты и их локальное производство позволяют сократить расходы по сравнению с разработкой лекарств с нуля, отметили в Sk Capital.
Особый интерес, по оценке участников сессии, представляют китайские разработки, в том числе препараты на промежуточных стадиях клинических испытаний. При этом собственные исследования необходимы для развития российских продуктов и научных компетенций, подчеркнули спикеры.
Тэги
Фармацевтика ВЭБ.РФ

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