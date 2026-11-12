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В Женеве продали браслет с сапфиром дома Романовых за $4,9 млн

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 10:55
Фото: Sothebys
На аукционе в Женеве был продан браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых за $4,9 млн. Это превысило его первоначальную оценку в два-четыре раза. Кто стал покупателем, не уточняется
На аукционе в Женеве браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали за $4,9 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.
Украшение было представлено на аукционе «Драгоценности королевских и знатных особ». В его центре — сапфир весом 197,8 карата. Камень обрамлен широким геометрическим браслетом Cartier из бриллиантов и горного хрусталя в стиле ар-деко.
В описании лота было сказано, что сапфир имеет историческое происхождение и когда-то принадлежал российской императорской семье. Многие драгоценные камни из коллекции Романовых были приобретены Елизаветой Петровной и Екатериной II в XVIII веке, но точная дата покупки данного сапфира неизвестна. По мнению специалистов аукционного дома, необычная огранка может указывать на его происхождение из эпохи Великих Моголов.
В 1927 г. сапфир приобрела у Cartier американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска. В 1971 г. камень продали на аукционе ее ювелирной коллекции в Нью-Йорке, а в 1992 г. он вновь появился на торгах Sotheby’s в Женеве. В 2015 г. Cartier поместил его в нынешний браслет, следует из описания к лоту.
До продажи браслет оценивался в $1,02–2,05 млн. Имя покупателя сапфира из коллекции Романовых не разглашается.
Тэги
продажа Драгоценные камни

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