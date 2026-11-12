В Женеве продали браслет с сапфиром дома Романовых за $4,9 млн

На аукционе в Женеве был продан браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых за $4,9 млн. Это превысило его первоначальную оценку в два-четыре раза. Кто стал покупателем, не уточняется

На аукционе в Женеве браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали за $4,9 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Украшение было представлено на аукционе «Драгоценности королевских и знатных особ». В его центре — сапфир весом 197,8 карата. Камень обрамлен широким геометрическим браслетом Cartier из бриллиантов и горного хрусталя в стиле ар-деко.

В описании лота было сказано, что сапфир имеет историческое происхождение и когда-то принадлежал российской императорской семье. Многие драгоценные камни из коллекции Романовых были приобретены Елизаветой Петровной и Екатериной II в XVIII веке, но точная дата покупки данного сапфира неизвестна. По мнению специалистов аукционного дома, необычная огранка может указывать на его происхождение из эпохи Великих Моголов.

В 1927 г. сапфир приобрела у Cartier американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска. В 1971 г. камень продали на аукционе ее ювелирной коллекции в Нью-Йорке, а в 1992 г. он вновь появился на торгах Sotheby’s в Женеве. В 2015 г. Cartier поместил его в нынешний браслет, следует из описания к лоту.