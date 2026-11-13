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Variety назвал самых высокооплачиваемых актеров сериалов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 13 ноя 2026 17:38
Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Сильвестр Сталлоне и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актеров сериалов — они получают примерно по $2 млн за эпизод, следует из обзора Variety. Несмотря на сокращение производства сериалов, платформы продолжают платить крупные суммы звездам, способным привлечь зрителей
Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Сильвестр Сталлоне и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актеров сериалов. Их гонорары составляют около $2 млн за эпизод, пишет Variety.
Крис Пратт получает такую сумму за участие в сериале «Список смертников», Сильвестр Сталлоне — за «Короля Талсы». Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун зарабатывают примерно по $2 млн за участие в эпизодах «Утреннего шоу».
Среди других высокооплачиваемых актеров — Кеннет Брана с гонораром $1,4 млн за эпизод в сериале «Лэрд». Заработки Зендеи в «Эйфории» и Николаса Кейджа в «Пауке-Нуаре» издание оценивает примерно в $1 млн за серию. Variety подчеркивает, что составленная подборка неполная, а суммы в ней указаны приблизительные.
По словам опрошенных Variety агентов по подбору талантов, платформам нужны известные актеры, которые могут сразу привлечь аудиторию. Самих звезд привлекают не только деньги, но и короткие сезоны — по шесть, восемь или десять эпизодов вместо привычных для эфирного телевидения 22 серий. Студии также чаще разрешают совмещать съемки в нескольких проектах, уточняет Variety. 
Тэги
актер Сериалы

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