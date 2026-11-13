Variety назвал самых высокооплачиваемых актеров сериалов

Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Сильвестр Сталлоне и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актеров сериалов — они получают примерно по $2 млн за эпизод, следует из обзора Variety. Несмотря на сокращение производства сериалов, платформы продолжают платить крупные суммы звездам, способным привлечь зрителей

Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Сильвестр Сталлоне и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актеров сериалов. Их гонорары составляют около $2 млн за эпизод, пишет Variety.

Крис Пратт получает такую сумму за участие в сериале «Список смертников», Сильвестр Сталлоне — за «Короля Талсы». Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун зарабатывают примерно по $2 млн за участие в эпизодах «Утреннего шоу».

Среди других высокооплачиваемых актеров — Кеннет Брана с гонораром $1,4 млн за эпизод в сериале «Лэрд». Заработки Зендеи в «Эйфории» и Николаса Кейджа в «Пауке-Нуаре» издание оценивает примерно в $1 млн за серию. Variety подчеркивает, что составленная подборка неполная, а суммы в ней указаны приблизительные.

По словам опрошенных Variety агентов по подбору талантов, платформам нужны известные актеры, которые могут сразу привлечь аудиторию. Самих звезд привлекают не только деньги, но и короткие сезоны — по шесть, восемь или десять эпизодов вместо привычных для эфирного телевидения 22 серий. Студии также чаще разрешают совмещать съемки в нескольких проектах, уточняет Variety.