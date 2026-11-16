Президент Владимир Путин поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она стала первой россиянкой, взявшей титул с 2004 г. Глава государства пожелал спортсменке новых успешных стартов

Президент России Владимир Путин поздравил Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил подготовку, мастерство, выдержку спортсменки и ее волю к победе.

«Своей яркой, убедительной победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Президент пожелал Мирре Андреевой новых успешных стартов и всего самого доброго.