Власти Ирака заблокировали Telegram и дали компании 30 дней на урегулирование правового статуса и выполнение требований законодательства. Причиной назвали неудаление противоправного контента и невыполнение иракских законов

Ирак принял решение заблокировать Telegram на территории страны. Компании дали 30 дней на урегулирование правового статуса и выполнение требований законодательства, сообщила Иракская комиссия по коммуникациям и СМИ.

«Компания-оператор не приняла необходимых мер для устранения противоправного контента, опубликованного через платформу, и не выполнила требования иракских законов, что потребовало принятия этой регуляторной меры в отношении нее. При этом ей предоставлен срок в 30 дней для урегулирования своего правового статуса», — говорится в заявлении комиссии.

В ведомстве также отметили, что блокировка направлена на предотвращение использования социальных платформ для распространения экстремистских призывов, разжигания розни, насилия и ненависти, а также совершения киберпреступлений и угроз национальной безопасности.

«Соблюдение компаниями-операторами законодательства Ирака и их регуляторных обязательств является основой для продолжения предоставления услуг на территории страны», — подчеркнули в комиссии.