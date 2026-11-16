В Иордании заблокировали Telegram, сообщает госагентство Petra. По заявлению властей, решение принято из соображений безопасности для предотвращения незаконной деятельности. Платформы могут использоваться для киберпреступлений, вымогательства и распространения экстремистского контента, подчеркнули в ведомстве

Власти Иордании заблокировали мессенджер Telegram на всей территории страны, сообщило государственное информационное агентство Petra со ссылкой на управление общественной безопасности страны.

Решение принято для усиления цифровой безопасности, защиты пользователей и предотвращения незаконной деятельности в интернете, заявили в ведомстве.

«Эта мера направлена на пресечение неправомерного использования цифровых платформ для совершения киберпреступлений, угроз, вымогательства и распространения незаконного контента», — говорится в заявлении Управления общественной безопасности.

Власти призвали граждан соблюдать осторожность при использовании социальных сетей и мессенджеров, не переходить по подозрительным ссылкам и сообщать о незаконном контенте через официальные каналы. Также ведомство рекомендовало родителям следить за активностью детей в интернете и использовать инструменты родительского контроля.

В России Роскомнадзор также ввел ограничения в отношении Telegram. В феврале 2026 г. ведомство заявило о продолжении ограничительных мер из-за несоблюдения мессенджером российского законодательства и недостаточной защиты персональных данных пользователей.