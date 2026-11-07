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ВС РФ поразили Северный мост в Киеве

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 11:14
Российские военные поразили Северный автодорожный мост в Киеве, который, по данным Минобороны, использовался для переброски техники и вооружения ВСУ. Также было повреждено промышленное предприятие, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго»
ВС РФ поразили в Киеве мост Северный, используемый ВСУ для переброски вооружения, сообщили в Минобороны России.
«Поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ, промышленное предприятие (ООО „Меридиан“ им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты „Фламинго“», —говорится в сообщении.
После атаки власти Киева ограничили движение по трем мостам через Днепр, что вызвало транспортный коллапс, заявил мэр города Виталий Кличко. Он назвал ситуацию драматичной, отметив невозможность возвращения к мирному ритму жизни.
В Киевской области также поражены Трипольская ТЭС (1800 МВт), подстанция «Киевская» (750 кВ) и Броварский завод порошковой металлургии, выпускающий боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха и компоненты топлива для оперативно-тактических ракет.
В Житомирской области поражена подстанция 330 кВ. В Черном море юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший в Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
2 ноября Минобороны РФ сообщило об ударе по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области. В течение ночи ВС РФ атаковали с помощью беспилотников объекты портовой инфраструктуры и суда, используемые в военных целях.
Тэги
ВС России Украина Мосты

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