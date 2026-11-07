ВС РФ поразили Северный мост в Киеве

Российские военные поразили Северный автодорожный мост в Киеве, который, по данным Минобороны, использовался для переброски техники и вооружения ВСУ. Также было повреждено промышленное предприятие, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго»

ВС РФ поразили в Киеве мост Северный, используемый ВСУ для переброски вооружения, сообщили в Минобороны России.

«Поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ, промышленное предприятие (ООО „Меридиан“ им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты „Фламинго“», —говорится в сообщении.

После атаки власти Киева ограничили движение по трем мостам через Днепр, что вызвало транспортный коллапс, заявил мэр города Виталий Кличко. Он назвал ситуацию драматичной, отметив невозможность возвращения к мирному ритму жизни.

В Киевской области также поражены Трипольская ТЭС (1800 МВт), подстанция «Киевская» (750 кВ) и Броварский завод порошковой металлургии, выпускающий боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха и компоненты топлива для оперативно-тактических ракет.

В Житомирской области поражена подстанция 330 кВ. В Черном море юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший в Украину военное имущество и грузы двойного назначения.