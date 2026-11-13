«Яндекс» запустил доставку лекарств роботами

Роботы«Яндекса» начали доставлять лекарства в восьми районах Москвы, сообщили в компании. Заказать таким образом можно безрецептурные препараты, косметику и БАДы. В дальнейшем проект могут расширить и на Петербург

Аптечная сеть «36,6″ и сервис доставки «Яндекса» запустили рободоставку лекарств, сообщили в пресс-службе «Яндекс Доставки».

Услуга тестируется в восьми районах Москвы: в Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском и Тверском районах, а также в районах Аэропорта, Замоскворечья, Савеловском районе и на Арбате. В будущем зону доставку планируют расширить на Петербург.

Заказать таким способом можно безрецептурные препараты, косметику, БАДы и другие аптечные товары, уточнили в «Яндексе». Пока что к сервису подключена только аптека «36,6″. Доставку лекарств можно оформить на сайтах «36,6″ и «Горздрав», при оформлении заказа нужно выбрать вариант «Доставка роботом»: фармацевт соберет заказ и передаст его роботу, после чего покупатель сможет отслеживать доставку в приложении «Яндекс Go» или на сайте аптеки.

Другие организации также могут подключить роботов через «Яндекс Доставку». Для бизнеса предусмотрены два варианта: доставка до подъезда или до двери квартиры с помощью курьера, который забирает заказ у робота.

По итогам третьего квартала 2026 г. роботы «Яндекса» работали в 13 городах, а их парк превысил 1,5 тыс. устройств. За все время они выполнили более 2 млн доставок, из которых свыше 750 тыс. пришлись на третий квартал, сообщили в «Яндексе».