Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

«Яндекс» запустил доставку лекарств роботами

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 15:05
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Роботы«Яндекса» начали доставлять лекарства в восьми районах Москвы, сообщили в компании. Заказать таким образом можно безрецептурные препараты, косметику и БАДы. В дальнейшем проект могут расширить и на Петербург
Аптечная сеть «36,6″ и сервис доставки «Яндекса» запустили рободоставку лекарств, сообщили в пресс-службе «Яндекс Доставки». 
Услуга тестируется в восьми районах Москвы: в Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском и Тверском районах, а также в районах Аэропорта, Замоскворечья, Савеловском районе и на Арбате. В будущем зону доставку планируют расширить на Петербург. 
Заказать таким способом можно безрецептурные препараты, косметику, БАДы и другие аптечные товары, уточнили в «Яндексе». Пока что к сервису подключена только аптека «36,6″. Доставку лекарств можно оформить на сайтах «36,6″ и «Горздрав», при оформлении заказа нужно выбрать вариант «Доставка роботом»: фармацевт соберет заказ и передаст его роботу, после чего покупатель сможет отслеживать доставку в приложении «Яндекс Go» или на сайте аптеки.
Другие организации также могут подключить роботов через «Яндекс Доставку». Для бизнеса предусмотрены два варианта: доставка до подъезда или до двери квартиры с помощью курьера, который забирает заказ у робота.
По итогам третьего квартала 2026 г. роботы «Яндекса» работали в 13 городах, а их парк превысил 1,5 тыс. устройств. За все время они выполнили более 2 млн доставок, из которых свыше 750 тыс. пришлись на третий квартал, сообщили в «Яндексе».
В апреле роботы «Яндекса» начали перевозить лекарства и образцы крови в двух московских больницах. Их тестировали в ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ № 1 имени Пирогова. Роверы доставляли грузы между корпусами и в лаборатории.
Тэги
Доставка Яндекс.Доставка Лекарства Москва

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Москве ограничат распространение данных о терактах Новости

В Москве ограничат распространение данных о терактах
13 мая 2026
В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым Новости

В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым
15 мая 2026
РЖД не смогли продать офисы в Москве-Сити Новости

РЖД не смогли продать офисы в Москве-Сити
18 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.