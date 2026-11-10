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«Яндекс» заявил о невозможности восстановить часть данных в Yandex Cloud

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 16:07
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
«Яндекс» сообщил, что 2,84% данных в Yandex Cloud, которые были утеряны во время атак на дата-центры, невозможно восстановить из-за повреждения оборудования и отсутствия бэкапов на платформе. Инженеры смогли вернуть доступ к 97,16% данных платформы
«Яндекс» не смог восстановить доступ к 2,84% данных в Yandex Cloud после атак на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Инженеры „Яндекса“ после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», — говорится в сообщении.
При этом данные клиентов, использовавших резервное копирование, сохранились. В компании уточнили, что после атак подход к бэкапам изменился: теперь резервное копирование включено по умолчанию при создании новых виртуальных машин. Услуга доступна на прежних условиях. От нее можно отказаться, но она остается базовым способом снижения рисков.
В «Яндексе» отметили, что продолжают размещать вычислительные ресурсы Yandex Cloud в независимых локациях по регионам России. Их количество продолжит расти.
Масштабные перебои в работе сервисов «Яндекса» начались после атак беспилотников на дата-центры компании 8, 9 и 11 октября. В результате последней атаки пользователи «Яндекс Пэй» не могли проверить баланс, оплатить покупки и перевести деньги. В компании заверили, что записи о счетах сохранились, а средства клиентов находятся в безопасности. К концу октября «Яндекс Пэй» восстановил основные функции.
На фоне сбоя «Яндекс» отменил плату за облачные сервисы Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360» для действующих клиентов до конца октября. 19 октября «Яндекс» восстановил доступ к городским сервисам, включая такси, доставку еды, аренду автомобилей и самокатов.
Тэги
Яндекс Дата-центры

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