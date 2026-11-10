«Яндекс» заявил о невозможности восстановить часть данных в Yandex Cloud

«Яндекс» сообщил, что 2,84% данных в Yandex Cloud, которые были утеряны во время атак на дата-центры, невозможно восстановить из-за повреждения оборудования и отсутствия бэкапов на платформе. Инженеры смогли вернуть доступ к 97,16% данных платформы

«Яндекс» не смог восстановить доступ к 2,84% данных в Yandex Cloud после атак на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Инженеры „Яндекса“ после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», — говорится в сообщении.

При этом данные клиентов, использовавших резервное копирование, сохранились. В компании уточнили, что после атак подход к бэкапам изменился: теперь резервное копирование включено по умолчанию при создании новых виртуальных машин. Услуга доступна на прежних условиях. От нее можно отказаться, но она остается базовым способом снижения рисков.

В «Яндексе» отметили, что продолжают размещать вычислительные ресурсы Yandex Cloud в независимых локациях по регионам России. Их количество продолжит расти.

Масштабные перебои в работе сервисов «Яндекса» начались после атак беспилотников на дата-центры компании 8, 9 и 11 октября. В результате последней атаки пользователи «Яндекс Пэй» не могли проверить баланс, оплатить покупки и перевести деньги. В компании заверили , что записи о счетах сохранились, а средства клиентов находятся в безопасности. К концу октября «Яндекс Пэй» восстановил основные функции.