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Заблокированные пользователи Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд выручки

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 18:01
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press
Anthropic по итогам девяти месяцев могла получить $1,66–2,33 млрд от клиентов, которым впоследствии заблокировала доступ к Claude, признав их нарушителями правил использования своих ИИ-продуктов. Это эквивалентно 5–7% выручки компании
Американская Anthropic за девять месяцев 2026 г. могла заработать $1,66–2,33 млрд на пользователях, позднее признанных нарушителями правил использования чат-бота Claude. Об этом говорится в проспекте IPO, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).
Указанная сумма составляет 5–7% от общего размера выручки, которая по итогам января-сентября составила $33,242 млрд, уточнили в Anthropic. 
Компания объясняет, что выявление нарушений, проверка обстоятельств и блокировка доступа требуют времени. До принятия мер платежи таких пользователей продолжают поступать и учитываются в выручке. Разбивку по странам и видам нарушений Anthropic не раскрывает.
Контроль за соблюдением правил компания усилила в августе и сентябре. Под блокировки могли попасть те, кто перепродавал доступ к Claude и пользовался нейросетью в странах, где чат-бот официально недоступен. Среди таких стран — Иран, Китай и Россия, пишут «Ведомости».
В октябре российские пользователи столкнулись с массовыми блокировками аккаунтов Claude: предъявление российского паспорта при проверке становилось основанием для прекращения доступа, пишут «Ведомости». Anthropic признала, что эти меры могут негативно отразиться на выручке и темпах ее роста, но не смогла заранее оценить масштаб последствий.
Тэги
Anthropic выручка

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