Журналиста «Дождя» Михаила Фишмана заочно приговорили к двум годам

Журналист «Дождя» (телеканал признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Михаил Фишман (признан в РФ иноагентом) получил заочно два года лишения свободы по делу об участии в нежелательной организации. Ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет

Симоновский суд Москвы заочно приговорил журналиста «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Михаила Фишмана (признан в РФ иноагентом) к двум годам колонии, Симоновский суд Москвы заочно приговорил журналиста «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Михаила Фишмана (признан в РФ иноагентом) к двум годам колонии, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Михаилу Фишману вменяют ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также запретил ему администрировать сайты сроком на три года.

13 августа суд в Москвые заочно арестовал Михаила Фишмана по этому делу. Ему была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.

30 октября суд в Москве заочно приговорил гендиректора «Дождя» Марка Тена к пяти годам колонии по делу об организации деятельности нежелательных иностранных организаций, сообщила прокуратура Москвы. Ему на 10 лет запретили заниматься журналистской деятельностью, руководить СМИ и администрировать сайты и каналы в интернете.