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Журналиста «Дождя» Михаила Фишмана заочно приговорили к двум годам

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 15:19
Фото: Александр Уткин/РИА Новости
Журналист «Дождя» (телеканал признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Михаил Фишман (признан в РФ иноагентом) получил заочно два года лишения свободы по делу об участии в нежелательной организации. Ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет
Симоновский суд Москвы заочно приговорил журналиста «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Михаила Фишмана (признан в РФ иноагентом) к двум годам колонии, сообщил ТАСС один из участников процесса.
Михаилу Фишману вменяют ч. 1 ст. 284.1 УК РФ  (участие в деятельности нежелательной организации). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также запретил ему администрировать сайты сроком на три года.
13 августа суд в Москвые заочно арестовал Михаила Фишмана по этому делу. Ему была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.
30 октября суд в Москве заочно приговорил гендиректора «Дождя»  Марка Тена к пяти годам колонии по делу об организации деятельности нежелательных иностранных организаций, сообщила прокуратура Москвы. Ему на 10 лет запретили заниматься журналистской деятельностью, руководить СМИ и администрировать сайты и каналы в интернете.
Минюст внес Михаила Фишмана в список иноагентов 9 декабря 2022 г. Телеканал «Дождь» был внесен в перечень СМИ-иноагентов 20 августа 2021 г., в список нежелательных организаций — 7 августа 2023 г.
Тэги
Журналисты иноагенты Суды приговоры

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