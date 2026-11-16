В США с пятницы по воскресенье отменили более 17 тыс. рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением — это крупнейший технологический сбой в американской авиации за 35 лет, сообщает Bloomberg. Сбой затронул все авиакомпании

Более 17 тыс. рейсов отменили после четырехчасовой остановки вылетов по всей стране, пишет Bloomberg со ссылкой на данные приложения Flighty и провайдера авиационной информации Cirium.

Сбой затронул все американские авиакомпании и превзошел последствия кризиса Southwest Airlines в декабре 2022 г., когда перевозчик отменил около 16,9 тыс. рейсов.

Общенациональная остановка вылетов стала третьей в истории США и крупнейшей после терактов 11 сентября 2001 г. В воскресенье отмены начали сокращаться: к 23:15 по нью-йоркскому времени проблемы затронули более 2,2 тыс. рейсов, еще свыше 10,1 тыс. были задержаны. Перевозчики пытались вернуть на маршруты самолеты и экипажи.

По данным Bloomberg, сбой также оказался масштабнее глобальной IT-аварии CrowdStrike в 2024 г. Тогда были отменены рейсы и нарушена работа компаний по всему миру, а Delta столкнулась с дополнительными проблемами из-за отказа системы планирования экипажей.