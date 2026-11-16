Роберт Паттинсон сыграет агента 007 в новом фильме Amazon MGM Studios, сообщается на официальном сайте франшизы. Режиссером картины станет Дени Вильнев, сценарий напишет Стивен Найт

Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новом фильме Amazon MGM Studios, сообщила студия.

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и для меня большая честь быть исполнителем роли агента 007. <…> Сказать, что эта роль — воплощение мечты, — значит ничего не сказать. Я невероятно рад этому сотрудничеству и предстоящей работе с этой фантастической командой», — приводятся в сообщении слова Роберта Паттинсона.

Режиссером картины выступит Дени Вильнев, сценарий напишет Стивен Найт. Продюсерами станут Эми Паскаль и Дэвид Хейман, исполнительным продюсером — Таня Лапуант.

Дени Вильнев назвал Роберта Паттинсона актером, который сочетает «вечную душу 007» с новым взглядом на персонажа. По словам режиссера, он с нетерпением ждет начала работы над фильмом.

Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой в марте 2025 г. после соглашения с Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, которые много лет отвечали за фильмы о Джеймсе Бонде.

Роберт Паттинсон получил известность после роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», а затем сыграл Эдварда Каллена в «Сумерках». Он также исполнил главную роль в фильме «Бэтмен» и сейчас снимается в его продолжении. В фильмографии актера — картины «Довод», «Маяк», «Хорошее время» и «Микки 17».