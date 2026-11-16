В Москве задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в причастности к подрыву автомобиля на Кировоградской улице 13 ноября, сообщили в СК. Следствие полагает, что она действовала под влиянием мошенников. Задержанная признала вину. Автомобиль, под днищем которого было установлено взрывное устройство, принадлежал бывшему советнику экс-премьера Украины Николая Азарова

В Москве задержали 21-летнюю девушку по подозрению в причастности к подрыву автомобиля на Кировоградской улице 13 ноября, В Москве задержали 21-летнюю девушку по подозрению в причастности к подрыву автомобиля на Кировоградской улице 13 ноября, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. «В дальнейшем она стала выполнять указания анонимных кураторов по подготовке и совершению особо тяжкого преступления», — говорится в заявлении СК.

Следствие считает, что задержанная установила взрывное устройство под днищем автомобиля Сергея Заворотного, бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Устройство было приведено в действие дистанционно, уточнили в СК. В результате взрыва мужчина получил ранение и был госпитализирован.

Задержанная признала вину. «Была под влиянием украинских кураторов, которые сами со мной связались. Они давали указания, что делать, представляясь Центральным Банком и МВД», — сказала она. По ее словам, кураторы поручили девушке забрать GPS-трекер и установить его на автомобиль Сергея Заворотного. После этого ей сообщили, что переписку удалят, а самой ей нужно отправляться домой. О взрыве она узнала из новостей и попыталась выяснить у кураторов, зачем они ее обманули, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на видео допроса, опубликованное ФСБ.

Сейчас с задержанной проводят следственные действия, следователи устанавливают возможных соучастников, говорится в сообщении СК.