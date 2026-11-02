«Аэрофлот» отчитался о снижении скорректированной прибыли до 14,7 млрд рублей

«Аэрофлот» получил 14,7 млрд руб. скорректированной прибыли по итогам девяти месяцев этого года, это на 43,1% меньше год к году. При этом за третий квартал показатель вырос на 61,1% в годовом выражении, до 16,2 млрд руб., сообщила авиакомпания

Скорректированная прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за январь — сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., следует из сообщения компании. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. показатель снизился на 43,1%.

При этом в третьем квартале скорректированная прибыль выросла на 61,1%, до 16,2 млрд руб., следует из отчетности.

Без корректировок чистая прибыль составила 6,3 млрд руб. против 129,8 млрд руб. годом ранее. На результат 2025 г. положительно повлияли страховое урегулирование и курсовые переоценки, объяснили в «Аэрофлоте». Без учета курсового эффекта чистая прибыль составила 14,7 млрд руб., уточнили в авиакомпании.

Выручка за девять месяцев увеличилась на 7,9%, до 613,4 млрд руб. Пассажирооборот авиакомпании за это время вырос на 5,5%, в том числе на международных линиях — на 22,9%. Росту показателей способствовали открытие новых международных направлений и перераспределение емкостей на более протяженные маршруты, говорится в сообщении авиакомпании.

Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 12,2%, до 614,2 млрд руб. Основные расходы пришлись на авиационные горюче-смазочные материалы — за год они выросли на 28,4%, или на 42,5 млрд руб. Основной рост произошел в третьем квартале из-за подорожания авиакеросина в российских и зарубежных аэропортах: за это время расходы выросли 27,9 млрд руб. (+48,9%).