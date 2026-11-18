Акции Take-Two Interactive, которой принадлежит студия Rockstar Games (разработчик Grand Theft Auto VI), подорожали на 6,5% после релиза игры. Первыми доступ к GTA VI получили геймеры в Новой Зеландии

Акции американского издателя видеоигр Take-Two Interactive выросли почти на 6,5% на торгах 18 ноября после выхода Grand Theft Auto VI. К 17:46 мск стоимость бумаг достигла $217,12. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq.

Компании Take-Two Interactive принадлежит студия Rockstar Games, разработавшая игру.

Торги 17 ноября бумаги завершили на отметке $203,93, потеряв за день 4,47%. На представленном биржей графике резкий рост котировок начался около 14:00 мск.

В это время доступ к GTA VI получили пользователи в Новой Зеландии, где наступила полночь 19 ноября. GTA VI стала первой за 13 лет частью серии.