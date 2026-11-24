«Группа ЛСР» может провести делистинг, этот вопрос вынесут на обсуждение на общем собрании акционеров 21 декабря. После анонса акции строительной группы на Мосбирже подешевели более чем на 15%

Общее собрание акционеров «Группы ЛСР» обсудит возможный делистинг акций компании — этот вопрос решил вынести совет директоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Речь идет обо всех акциях общества и всех эмиссионных ценных бумагах, конвертируемых в его акции. Решение о делистинге пока не принято. Его обсудят на общем собрании акционеров, которое запланировано на 21 декабря.

Также планируется определить цену выкупа акций по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 закона «Об акционерных обществах». В повестку также включены определение численности и срока полномочий правления ЛСР и избрание его членов.