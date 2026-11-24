Россия сосредотачивает усилия для производства электронной компонентной базы. Объединенная микроэлектронная компания создается по инициативе государства и получит вливания из бюджета. Причем речь не идет о выпуске передовых микрочипов с топологией в 2–3 нм — для достижения технологической безопасности страны достаточно зрелых технологий, которые российские предприятия вполне способны освоить.

Концентрация ресурсов

Объединенная микроэлектронная компания (ОМК), которая формируется на базе ООО «Интегральные системы», принадлежащего Сберу, выступит получателем средств от вводимого в РФ с 1 декабря 2026 года технологического сбора. Об этом в конце сентября на форуме «Микроэлектроника-2026» сообщал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Техсбор будут платить организации и индивидуальные предприниматели при ввозе в Россию электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием, а также при производстве такой продукции в России. Размер сбора устанавливается в зависимости от вида товара; максимальный размер, предусмотренный законом, — 5 тыс. руб. за единицу.

ОМК также будет получать финансирование в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», на которую в бюджете на 2027–2029 годы заложено 395 млрд руб., говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Денис Мантуров подчеркивал: речь не идет о том, чтобы ОМК поглотила всех частных игроков этого рынка в России. Но определенная концентрация ресурсов и усилий, по его словам, все же необходима. «Ни один из участников просто физически не потянет масштабные вливания, инвестиции для достижения тех показателей и того типоразмера микросхем, которые мы должны производить в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», — пояснял первый вице-премьер.

В таком подходе нет ничего необычного. Строительство высокотехнологичных производств требует гигантских инвестиций, и потому многие нынешние мировые лидеры в производстве микроэлектроники — госпроекты по рождению.

Стартап как госпроект

Первое место в мире по физическому производству чипов занимает Тайвань, на втором месте — Южная Корея. При этом ни Тайвань, ни Корея не начинали с разработки ноу-хау: обе страны купили чужую технологию и «дисциплинированно ее освоили», напоминает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.

Тайвань создал индустриальный научно-исследовательский институт ITRI в 1973 году, а три года спустя тот подписал с американской Radio Corporation of America передачу КМОП-технологии и отправил инженеров учиться в США. «Инженеры вернулись, запустили демонстрационную фабрику. Страна покупала не линию „под ключ“, а способность повторить процесс без продавца», — рассказывает Безрукова.

От ITRI отпочковались тайваньская United Microelectronics Corporation, а в 1987 году и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ныне — крупнейший контрактный производитель микросхем в мире. «Основатель TSMC Моррис Чан приехал из Texas Instruments по приглашению правительства, технологию и часть денег дала голландская Philips примерно за 27–28% капитала, остальное собрало государство. Это был госпроект, а не стартап», — говорит Анастасия Безрукова.

Отдельное критическое звено индустрии микроэлектроники — оборудование, то есть литографы, на которых послойно «печатаются» схемы будущих чипов. К середине 1990-х стало понятно, что существовавшая тогда ультрафиолетовая литография (перенос микросхем на кремниевые пластины с помощью светового излучения) скоро упрется в физический предел. Лучшие установки того времени работали на длине волны 248 нм, на подходе было поколение со 193 нм.

На государственные деньги три национальные лаборатории Министерства энергетики США (Ливерморская, Сандийская и Беркли) разработали фундамент EUV-литографии («экстремальный ультрафиолет») с длиной волны 13,5 нм. Эту технологию передали для коммерциализации консорциуму частных компаний, наследником которой сегодня является нидерландская ASML. Сейчас ASML — мировой монополист в производстве EUV-литографов, которые способны создавать передовые чипы топологических норм 5 нм, 3 нм и меньше. ASML также самая дорогая технологическая компания Европы с капитализацией около $690 млрд. Без первоначальных государственных инвестиций этого успеха не было бы.

Каждому свое

Сейчас на фоне роста внешнеполитической напряженности и разрыва глобальных хозяйственных цепочек правительства многих стран хотят укрепить микроэлектронную производственную базу в своих границах.

Например, Минторг США выделил тайваньской TSMC $6,6 млрд субсидий и еще до $5 млрд в виде льготных кредитов для строительства в Аризоне трех фабрик по выпуску чипов по технологиям от 4 нм до 2 нм. Китай сформировал уже третий этап государственного фонда развития интегральных схем с зарегистрированным капиталом 344 млрд юаней (около $47,5 млрд) — эти деньги, в частности, пойдут на разработку и производство собственных EUV-литографов.

Принятый в 2023 году European Chips Act предусматривает вложения более €100 млрд государственных и частных средств в проекты, связанные с производством микросхем. Среди одобренных производств — фабрика ESMC в Дрездене, создаваемая TSMC совместно с Bosch, Infineon и NXP. ESMC будет работать как открытая контрактная площадка и, согласно планам Еврокомиссии, должна выйти на выпуск 480 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин по техпроцессам от 28 до 12 нм к 2029 году.

Объять необъятное

Какие задачи стоят перед российской отраслью микроэлектроники? Строительство полноценной технологической цепочки потребовало бы триллионов рублей на длительном горизонте, отмечает замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. Деньги, по его словам, должны были бы идти не только в фабрики конечной продукции, но одновременно в пять взаимосвязанных направлений: микроэлектронное машиностроение, материалы и сверхчистую химию, технологические процессы, дизайн и САПР, корпусирование/тестирование и обучение кадров.

Но даже крупнейшие мировые производители не обладают полностью замкнутыми технологическими цепочками: они используют зарубежное оборудование, материалы и программные средства проектирования, напоминает эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов.

При этом рассчитывать на покупку иностранной технологии не приходится: сегодня передовые процессы и оборудование не продают никому, как это было в 1976 году, отмечает Анастасия Безрукова.

Первоочередным должно стать развитие производства массовых микросхем на зрелых технологиях для промышленности, транспорта, энергетики и связи, добавляет Сергей Сазонов.

«Для России рациональная задача состоит в том, чтобы снизить критическую зависимость до уровня, при котором внешние ограничения не смогут остановить ключевые отрасли. Для этого не обязательно производить внутри страны абсолютно всё. Нужно иметь собственные или гарантированно доступные технологии в критических точках цепочки, — говорит Руслан Пермяков. — Для промышленности, энергетики, транспорта, критической информационной инфраструктуры, АСУ ТП, силовой электроники и значительной части специальной техники нужны далеко не только самые передовые техпроцессы. Например, в США сейчас строятся новые крупные фабрики именно для диапазона 28–130 нм».

«Основные потребности российской экономики можно закрывать технологиями 90–180 нм, а также аналоговой, силовой и СВЧ-электроникой», — согласен замдиректора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов.

Избежать монополии

Основная производственная база в России уже сформирована. Так, предприятия «Микрон» и «НМ-Тех» выпускают интегральные схемы на пластинах диаметром 150 и 200 мм. Это ключевой индустриальный стандарт для производства широкого спектра компонентов: от транзисторов и датчиков до контроллеров питания. «Микрон», крупнейшее предприятие микроэлектроники в стране, выпускает полупроводники по топологиям 180–90 нм. Предприятие заявляло планы к 2028 году начать серийный выпуск микросхем по топологии 65 нм.

Цифры Рынок электронных компонентов По оценке Ассоциации разработчиков и производителей электроники, в 2025 году объем российского рынка электронных компонентов составил 288 млрд руб., из которых доля отечественного производства — 74,9 млрд руб. Причем предприятия ОПК обеспечили 43% заказов. Основные серийные мощности в России работают на зрелых техпроцессах, при этом есть специализированные производства и собственные разработки микроконтроллеров. Среди предприятий отрасли — «Микрон», «НМ-Тех», «Ангстрем», «Крокус Наноэлектроника» и другие.

«Микрон» входит в группу компаний «Элемент». Сбер (в лице ООО «Интегральные системы») в начале 2026 года приобрел 49,8% «Элемента» у АФК «Система» и мелких акционеров компании. Очевидно, это и был первый этап формирования ОМК.

В октябре уставный капитал «Интегральных систем» вырос сразу на 110,4 млрд руб., до 154,6 млрд. руб. Часть этих средств, вероятно, пойдет на стабилизацию финансов «Элемента»: в 2025 году группа получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. Одной из причин производственных и финансовых трудностей «Элемента» стал инцидент с атакой беспилотников в конце мая 2025 года на завод «Микрон» в Зеленограде.

В целом стратегия ОМК предусматривает до 2036 года 1,1 трлн руб. инвестиций, писали CNews. Из них 1,03 трлн руб. пойдет на организацию производства, 50 млрд руб. — на дизайн микросхем и 20 млрд руб. — на инвестиционный фонд для перспективных технологий.

В стратегии ОМК коротко упоминаются проекты трех новых производств. До 2036 года, согласно этим планам, должна начать работу фабрика по выпуску кристаллов по топологии 14 нм на пластинах 300 мм. В 2031-м будут налажены выпуск подложек для корпусов и модулей, сборка и тестирование чипов. Самый близкий проект — запуск к концу 2028 года фабрики по производству модулей (блоки питания, дисплеи, навигация, радиотракт).

Главный вопрос при создании ОМК не только объем финансирования, но и будущее устройство отрасли. «Мой тезис: консолидировать ресурсы — да, монополизировать отрасль — нет, — говорит Руслан Пермяков. — Это главный риск в текущей ситуации. Задача государства, решение которой составляет львиную долю успеха, — обеспечить недискриминационный доступ к ресурсам для многих участников рынка».

ОМК имеет смысл, если она станет инструментом концентрации инвестиций и создания общей производственной инфраструктуры. Если же она превратится просто в холдинг, собирающий существующие предприятия, технологическую зависимость это само по себе не устранит, резюмирует эксперт.