Президент России Владимир Путин назначил бывшего президента Южной Осетии и своего нынешнего советника Алана Гаглоева спецпредставителем по военно-мемориальным вопросам и сохранению исторической памяти. Алан Гаглоев перешел в администрацию президента РФ в июле 2026 г.

Президент России Владимир Путин назначил советника Алана Гаглоева специальным представителем по военно-мемориальным вопросам и сохранению исторической памяти. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича специальным представителем президента РФ по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с момента подписания — 24 ноября.