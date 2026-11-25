Российские ракеты-носители ядерного заряда могут быть выведены из Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, это возможно в рамках переговоров об обеспечении мира

Вывод из Белоруссии российских ракет, способных нести ядерное оружие, возможен в рамках переговоров об обеспечении мира, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point.

Журналист спросила белорусский лидер о варианте, при котором РФ выводит такие ракеты из Белоруссии, а Запад обязуется не приближать свои ракеты и ядерное оружие к российским границам.

«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить, это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, главное, чтобы эта мера способствовала урегулированию украинского конфликта, «чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе». Кроме того, Александр Лукашенко выразил мнение, что и элиты, и обычные граждане в России, на Украине, а также в Европе устали от конфликта, поэтому договориться о его прекращении следует в ближайшее время.

Россия ранее озвучивала условия возможного вывода своего тактического ядерного оружия из Белоруссии. В июле 2023 г. директор 2-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук связал такой шаг с отказом США и НАТО от курса, который РФ считает направленным на подрыв безопасности России и Белоруссии.