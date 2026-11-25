Российские ракеты-носители ядерного заряда могут быть выведены из Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, это возможно в рамках переговоров об обеспечении мира
Вывод из Белоруссии российских ракет, способных нести ядерное оружие, возможен в рамках переговоров об обеспечении мира, заявил
президент республики Александр Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point.
Журналист спросила белорусский лидер о варианте, при котором РФ выводит такие ракеты из Белоруссии, а Запад обязуется не приближать свои ракеты и ядерное оружие к российским границам.
«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить, это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — отметил Александр Лукашенко.
По его словам, главное, чтобы эта мера способствовала урегулированию украинского конфликта, «чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе». Кроме того, Александр Лукашенко выразил мнение, что и элиты, и обычные граждане в России, на Украине, а также в Европе устали от конфликта, поэтому договориться о его прекращении следует в ближайшее время.
Россия ранее озвучивала условия возможного вывода своего тактического ядерного оружия из Белоруссии. В июле 2023 г. директор 2-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук связал
такой шаг с отказом США и НАТО от курса, который РФ считает направленным на подрыв безопасности России и Белоруссии.
О договоренности разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент России Владимир Путин сообщил
в марте 2023 г. Глава государства объяснил это решение просьбами Александра Лукашенко и отметил, что США десятилетиями размещают такие вооружения в странах Европы. По словам президента РФ, Москва не нарушает обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Россия также передала Белоруссии комплексы «Искандер-М», способные использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном оснащении, уточнил российский лидер.