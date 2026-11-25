Автомобили, коллекционное оружие и антиквариат — в большой политике такими подарками никого не удивишь. Стоимость значения не имеет — дорогой подарок, как правило, считается собственностью государства и после вручения сразу отправляется в хранилище или музей. И раз дороговизной уже не впечатлить, в игру вступает креатив: в попытке удивить политика рождаются самые неожиданные идеи.

Янтарный трон от Кароля

Дональд Трамп в честь своего 80-летия 14 июня получил от президента Польши Кароля Навроцкого дубовое кресло, украшенное янтарем. На спинке изображены Белый дом и герб США, на ножках — миниатюры американских памятников.

«Трон» доставили в США втайне даже от МИД Польши. Официально о нем не сообщали вплоть до ноября. По словам польских чиновников, подарок произвел впечатление на Трампа.

Картофельная гонка вооружений

В 2014 г. госсекретарь США Джон Керри в Париже вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову две картофелины из Айдахо, заявив, что однажды они обсуждали по телефону особую картошку из этого штата. Лавров отправил картофелины на Кубань для экспериментов, но в России они не прижились.

В 2015 г. Лавров в Сочи подарил Керри краснодарский картофель и помидоры. Обмен стал поводом для обсуждений — журналисты искали в нем скрытый символизм и шутили о «картофельной гонке вооружений».

Фото: U.S. Department of State

Пряничный Обама

В 2014 г. к визиту Барака Обамы в Бельгии испекли фигурку американского президента высотой 165 см из традиционного пряного печенья спекулос. Обаму изобразили в толстовке с надписью USA и с баскетбольным мячом в руках. Пряник передали в посольство США.

Подарок вызвал неоднозначную реакцию: некоторые американские СМИ сочли его расистским. Попробовать его сам Обама, скорее всего, не смог — как правило, Секретная служба США уничтожает подаренные еду и напитки в целях безопасности.

Горы даров

В 2022 г. на 70-летие Владимира Путина президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез ему в Санкт-Петербург пирамиды из арбузов и дынь. Фруктами также украсили территорию Константиновского дворца. Позже подарок отправили в детские дома Петербурга — чтобы перевезти все плоды, понадобилось 6 грузовиков.

Орхидея Горбачёва

К 70-летию Михаила Горбачёва в 2001 г. его немецкий друг Франк Бранденбург сделал необычный подарок — фотографии и дискету с изображением нового вида орхидеи, названной Maxillaria gorbatschowii в честь бывшего президента СССР. Цветок обнаружили в тропических лесах Боливии.

По словам Бранденбурга, «для всех экологов мира Горбачев — „зеленый“ номер один», так как во многом благодаря ему планета была спасена от ядерной катастрофы.

Живые подарки, которые так и не увидели Европу

Во время визита в Либерию в 2007 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель получила в подарок живую белую курицу «на удачу». Однако в Германию птица не полетела: Меркель передала ее сотрудникам немецкого посольства в стране.

Фото: REGIERUNGonline/Bergmann/Bundesregierung

В 2013 г. Мали подарила президенту Франции Франсуа Олланду верблюда в благодарность за военную помощь. Президент оставил животное местной семье, но та забила его и приготовила в пищу.

Аллигатор-официант

В 1982 г. никарагуанские сандинисты подарили северокорейскому лидеру Ким Ир Сену чучело аллигатора, который держал в передних лапах поднос с рюмками. Презент хранится в Музее международной дружбы в КНДР, где собраны подарки, полученные руководителями страны от зарубежных делегаций.

Пророческая кнопка

6 марта 2009 г. госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову кнопку «перезагрузка» — символ намерения администрации Обамы наладить отношения с Москвой. Но американские дипломаты ошиблись: вместо «перезагрузка» на коробочке написали «перегрузка». Лавров с улыбкой указал на неточность, а Клинтон пошутила, что в таком случае у двух стран действительно будет много работы.

Спустя годы в отношениях РФ и США действительно произошла «перегрузка» вместо перезагрузки.

Фото: U.S. Department of State

Как любовь президента к желе вошла в искусство

В 1980-х любовь Рональда Рейгана к жевательным драже вдохновила художника из Сан-Франциско Питера Рочу на создание мозаичного портрета президента. Работа размером около 1,8 × 1,2 м целиком выполнена из конфет и до сих пор хранится в музее.

Конфеты Jelly Belly стали визитной карточкой Рейгана. Президент держал банку на столе и угощал ими участников встреч: он шутил, что по тому, выбирает ли человек конфеты одного цвета или берет горсть наугад, можно судить о его характере.