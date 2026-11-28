В январе 2027 г. Александр Золотовицкий, сын заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, станет художественным руководителем театра «Практика». Это назначение станет новым этапом творческого развития театра, отметила художественный руководитель театра Марина Брусникина

Художественным руководителем московского театра «Практика» с января 2027 г. станет режиссер и актер Александр Золотовицкий. Об этом сообщила «РИА Новости» художественный руководитель театра Марина Брусникина.

«Саша с января начнет работать. Мы совместно с департаментом культуры долго искали кандидатуру, и я очень рада, что это именно Саша. Я надеюсь, что новая молодая энергия с разных сторон в театр вольется, и театр будет продолжать жить интересной творческой жизнью», — сказала Марина Брусникина.

По ее словам, это назначение станет новым этапом творческого развития театра.

Марина Брусникина возглавляла театр «Практика» с 2018 г. В августе 2026 г. она была назначена художественным руководителем Российского академического молодежного театра (РАМТ), где до этого занимала должность главного режиссера. По ее словам, она планировала сохранить пост в театре «Практика», несмотря на назначение в РАМТ. Однако из-за вопроса о совмещении руководства двух театров департамент культуры начал поиск новой кандидатуры.

Александру Золотовицкому 29 лет. Он выпускник Школы-студии МХАТ (курс М. Брусникиной) и ГИТИСа (мастерская О. Кудряшова). Работал в МХТ им. Чехова, Театре им. Маяковского, Театре на Таганке, Пермском академическом театре и театре «Старый дом». Снимается в кино, является барабанщиком группы Fire Granny.