В России законодательно ограничат наценки за перевозку детей в такси, заявил вице-премьер Андрей Никитин. По его словам, Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил пакет поправок, регулирующий стоимость таких поездок

В России наценки за перевозку детей в такси ограничат законодательно. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-премьер Андрей Никитин.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — сказал Андрей Никитин.

По его словам, Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил пакет поправок, регулирующий стоимость таких поездок. Документ могут вынести на публичное обсуждение в ближайшие месяцы, отметил вице-премьер.

9 сентября Минтранс утвердил совместную с «Яндекс Такси» дорожную карту по повышению доступности такси для пассажиров с детьми. В рамках дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению промокодов на скидку на поездки для членов многодетных семей. По итогам эксперимента будет разработана система субсидирования, которая может быть распространена на другие регионы.