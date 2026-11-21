Стриминговые сервисы и киносети ищут новые форматы взаимодействия с аудиторией и тестируют показ сериалов на больших экранах. В США многосерийные хиты уже собирают миллионную кассу, а в России онлайн-кинотеатры используют кинозалы лишь для оффлайн премьер. Участники российского рынка считают идею проката сериалов интересной, но экономика таких сеансов вызывает у них вопросы.

Многосерийный прокат

В ограниченный прокат в США вышел первый сезон хитового канадского сериала «Жаркое соперничество», собравший за дебютный уикенд $1,4 млн. Зрителям предложили три варианта сеансов, каждый из которых включал 2 эпизода из 6. Для проекта, который доступен на зарубежных стриминговых платформах около года, это впечатляющий результат, пишет Variety.

Ранее на больших экранах в США уже показывали финал одного из самых популярных шоу Netflix — «Очень странные дела». Сервис не раскрывал точные цифры сборов, но, по разным оценкам, премьера финального эпизода пятого сезона в период новогодних праздников принесла внушительные $25–28 млн, что сопоставимо с кассой кинотеатральных релизов (для примера: лидером американского проката за уикенд с 13 по 15 ноября стала новая экранизация «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса «Скрудж» с Джонни Деппом в главной роли, собравшая $19 млн).

Это может стать весьма интересной тенденцией: не только как способ объединить поклонников, но и как возможность поддерживать интерес к популярным сериалам в перерывах между сезонами, утверждает глава направления рыночных тенденций аналитической компании Rentrak Пол Дергарабедян. Далеко не каждый телесериал можно успешно перенести на большой экран, «но для подходящего проекта с соответствующей аудиторией кинотеатры могут стать не просто альтернативой телевидению, а захватывающим дополнением к просмотру сериала», — цитирует эксперта Variety.

Премьерный показ

В России опыт сотрудничества кинотеатров и стриминговых платформ ограничивается в основном показом премьерных эпизодов без продажи билетов. Долгое время основным барьером для выхода такого контента на большой экран оставалось отсутствие прокатного удостоверения, но в последнее время практически все правообладатели включили его оформление в список обязательных процедур, рассказали «Эксперту» в сети «Москино».

Эта столичная киносеть давно и плодотворно работает с производителями контента и онлайн-кинотеатрами, а ее залы регулярно становятся площадкой для премьерных показов российских проектов, где зрители могут не только увидеть сериал на большом экране, но и обсудить его с создателями. Только за 2026 г. сеть «Москино» выступила оффлайн-площадкой для проектов «КИОН», Okko, «Амедиатеки» и START.

В качестве примера представитель киносети привел зрительскую премьеру научно-фантастического сериала «Полдень» (совместный проект онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko) по мотивам произведения братьев Стругацких «Жук в муравейнике», которая прошла 1 октября в 13 кинотеатрах сети и собрала почти 1,4 тыс. человек (показы были бесплатными по предварительной регистрации).

Фото: пресс-служба «КИОН»

Чем отличаются кинорынки России и США Западный рынок проката существенно масштабнее российского, подчеркнул в разговоре с «Экспертом» источник на рынке онлайн-кинотеатров. Согласно оценке EntTelligence, по итогам 2025 г. посещаемость кинотеатров в США составила около 780 млн посещений, в России — 118,6 млн проданных билетов. Таким образом, американский рынок примерно в 6,6 раза больше российского по объему посещаемости. По количеству экранов североамериканский рынок превосходит российский примерно в 7 раз, по количеству кинотеатральных площадок — ориентировочно в 3 раза. Более масштабная кинотеатральная инфраструктура и потенциальная аудитория создают дополнительные возможности для коммерциализации специальных показов, в том числе премьер и отдельных эпизодов сериалов, резюмировал представитель одного из российских онлайн-кинотеатров.

Посчитать выгоду

Директор департамента по маркетингу и программной стратегии RUTUBE и PREMIER Ренат Шаяхметов считает идею показа сериалов в кинотеатрах хорошей. «Но нужно просчитать, насколько будет экономически выгодно для кинотеатров показывать сериал за раз от 6 до 8 часов. Одно дело, когда ты продал 5 сеансов по 500 руб., другое — один длинный сеанс», — рассуждает он.

По словам эксперта, возможно, будет лучше разбить показ на несколько серий, но для этого тоже нужно оценить экономическую выгоду. «Вопрос, пойдут ли люди. Согласно последним исследованиям, зрители ходят в кино раз в квартал», — добавил Ренат Шаяхметов.

В «Москино» отмечают, что популярные сериалы могут рассчитывать на достойную кассу в кинопрокате за счет показов первых или финальных эпизодов сезона.

А вот директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов относится к возможности кинотеатрального проката сериалов скептически. По его словам, телеканалы и платформы заказывают сериалы для себя и занимаются продвижением тоже только «под себя», тогда как для проката нужно отдельное промо, которое требует финансирования. Притом что количество зрителей падает (индустрия кинотеатров растет только за счет удорожания билетов), делать ставку на кинопоказ сериалов не выглядит разумной инициативой, уверен эксперт.

Ведущий продюсер и руководитель направления полнометражных фильмов LEGIO FELIX Film Company Владимир Пермяков также не верит в коммерческий успех полного показа сериалов в кинотеатрах. По его мнению, это скорее элемент промо и возможность вовлечь аудиторию, чтобы как можно больше людей посмотрели его на стриминговых площадках.

«Раньше это было возможно, когда были универсальные сериалы, как „Игра Престолов“, за которыми следил весь мир. Людям было интересно первыми попасть в кинотеатры и узнать, чем все закончится. Впрочем, сейчас такого контента все меньше. Из последнего — только „Очень странные дела“, которые показывали в IMAX, но таких проектов сейчас очень мало», — резюмирует Владимир Пермяков.