За январь — октябрь текущего года интерес покупателей к новым автомобилям стоимостью до 2 млн руб. снизился более чем на 13% в годовом выражении. В сегменте 2–3 млн руб. он вырос на 15%. Такие данные были представлены «Авито Авто» на пресс-конференции в рамках открытия «Авто Саммита 2026» в Москве

В целом спрос на новые машины, по данным площадки, за 10 месяцев 2026 г. вырос на 8% год к году, средняя цена — на 5%, до 3,5 млн руб. Опережающими темпами растет интерес к автомобилям стоимостью 3–8 млн руб.

«Сегодня меняется понятие бюджетного автомобиля», — пояснил директор бизнес-направления «Новые автомобили» в «Авито Авто» Никита Ивахненко. По его мнению, эта тенденция связана с изменением бюджетов покупателей, ростом цен и общим наличием машин в отдельных ценовых категориях.

По словам Ивахненко, расширение модельных линеек гибридов приводит к росту их популярности. Аналогичного всплеска спроса на электрокары отмечено не было.

Меняется также сама структура предложения. Так, в октябре 2026 г. на машины российского производства, включая локализованные иностранные модели, приходилось 44% предложения новых автомобилей на площадке, на произведенные в Китае — 45%. Годом ранее эти доли составляли около трети и половины соответственно.

На вторичном рынке интерес покупателей за 10 месяцев вырос на 9%. Интерес к китайским машинам с пробегом увеличился на 16%. «Покупатель стал более требовательным и избирательным», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев.

Через дилеров в России проходит около 17% сделок с подержанными автомобилями, что в два-три раза меньше, чем в европейских странах, сообщил старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. Потенциал роста доли дилеров он видит в повышении прозрачности сделок. По его словам, в ходе опроса 39% респондентов признались, что процесс приобретения машины для них является тревожным. Поэтому спикеры конференции особое внимание уделили ключевым компонентам, которые помогают растить эффективность дилерского бизнеса: понимание актуальных потребностей покупателей, оптимизация бизнес-процессов с использованием современных технологий, в том числе ИИ, а также их внедрение в работу команды.

«По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от дополнительных продуктов и услуг — на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами», — отметил Кирилл Вотяков.

Один из примеров решения на основе технологий искусственного интеллекта — «Автопилот продвижения». Этот инструмент помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет на продвижение на «Авито Авто» и получать больше трафика (до 68% дополнительных целевых контактов) без увеличения расходов.

В условиях изменения спроса дилеры уделяют больше внимания оборачиваемости запасов и сокращению издержек через автоматизацию процессов. Так, автосалон «КИТ» после внедрения ИИ в планирование предпродажной подготовки и оценку работы подрядчиков снизил расходы на подготовку одной машины примерно на 24%, с 29 тыс. до 22 тыс. руб., рассказал директор по развитию автосалонов КИТ Арсений Леонов.

Пользователи, в свою очередь, заинтересованы в большей прозрачности при выборе автомобиля еще до визита в дилерский центр. По данным «Авито Авто», возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены — важные факторы для 73% опрошенных, чтобы сделать выбор в пользу покупки у дилера на платформе. Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека, алгоритмы которой на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле. Это упрощает выбор и помогает покупателю быстрее понять потенциальные риски и особенности конкретного автомобиля. Статистика подтверждает востребованность таких решений: ИИ-рекомендации входят в число наиболее востребованных блоков отчета (54% пользователей изучают эту информацию).

«На „Авито“ можно найти автомобиль можно, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе. ИИ поменял не только процесс покупки, но и подход к разработке сервисов. С его помощью мы планируем проверять две идеи параллельно вместо одной. Это часть нашей цели „вдвое больше ценности“ — создавать вдвое больше полезных продуктов для пользователей», — рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».