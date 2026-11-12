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Anthropic назвала дату начала торгов акциями

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 20:02
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Компания Anthropic рассчитывает начать торги акциями на Nasdaq 19 ноября. Окончательную цену размещения планируется определить накануне, 18 ноября. Сроки зависят от получения необходимых разрешений регулятора
Компания Anthropic планирует начать биржевые торги акциями 19 ноября. Об этом говорится на сайте компании. Бумаги класса A будут торговаться на Nasdaq под тикером ANT.
Окончательную цену акций компания рассчитывает установить 18 ноября с учетом спроса инвесторов, рыночных условий и разрешения регулятора. Презентации для потенциальных инвесторов начались 10 ноября.
Подать заявку на участие в размещении можно через брокерские платформы, участвующие в IPO. При этом Anthropic предупреждает, что инвесторам не гарантируют получение всех запрошенных акций или даже части из них. О распределении бумаг брокеры должны сообщить в первый день торгов.
По итогам третьего квартала 2026 г. выручка Anthropic достигла почти $17 млрд, увеличившись более чем в 12 раз год к году. Чистый убыток составил $23,3 млрд, из которых $21,9 млрд пришлись на неденежные расходы, связанные с переоценкой финансовых инструментов и обязательств.
10 ноября Anthropic объявила параметры размещения: инвесторам предложат 825 млн акций по цене $70–78 за бумагу. Из них около 801,4 млн продаст сама компания, еще 23,6 млн — действующие акционеры. При верхней границе диапазона общий объем публичного размещения составит $64,35 млрд.
Публичную заявку на IPO компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 26 октября.
Тэги
Anthropic Торги Акции

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