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Anthropic ужесточит правила доступа к Claude для компаний из России

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 21:19
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Anthropic обновила политику доступа к ИИ-продуктам с 12 ноября: ограничения теперь прямо распространяются не только на пользователей, но и на организации в тех странах, которые не входят в перечень поддерживаемых стран. Россия в этот список не вошла
Американская компания Anthropic, разработчик Claude, обновила политику доступа к своим продуктам. Россия не вошла в перечень стран, где поддерживается доступ к сервисам, следует из политики поддерживаемых регионов Anthropic.
Новые правила вступят в силу 12 ноября. Они распространяются на сервисы Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и модели, доступные через облачные платформы и авторизованных посредников. 
Ограничения теперь прямо распространяются не только на пользователей, которые физически находятся в неподдерживаемых странах, но и на организации. Компания не будет предоставлять доступ юридическим лицам, зарегистрированным в таких регионах или имеющим там штаб-квартиру. Запрет также касается организаций, больше половины которых прямо или косвенно принадлежит лицам или компаниям из неподдерживаемых стран. 
В октябре российские пользователи Claude столкнулись с новой волной блокировок аккаунтов после проверки личности по паспорту. За девять месяцев 2026 г. Anthropic могла получить от пользователей, которых впоследствии признала нарушителями правил, от $1,66 млрд до $2,33 млрд. Это составляет 5–7% выручки компании за этот период, говорилось в документах компании.
Тэги
Anthropic Россия

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