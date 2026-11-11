Anthropic ужесточит правила доступа к Claude для компаний из России

Anthropic обновила политику доступа к ИИ-продуктам с 12 ноября: ограничения теперь прямо распространяются не только на пользователей, но и на организации в тех странах, которые не входят в перечень поддерживаемых стран. Россия в этот список не вошла

Американская компания Anthropic, разработчик Claude, обновила политику доступа к своим продуктам. Россия не вошла в перечень стран, где поддерживается доступ к сервисам, следует из политики поддерживаемых регионов Anthropic.

Новые правила вступят в силу 12 ноября. Они распространяются на сервисы Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и модели, доступные через облачные платформы и авторизованных посредников.

Ограничения теперь прямо распространяются не только на пользователей, которые физически находятся в неподдерживаемых странах, но и на организации. Компания не будет предоставлять доступ юридическим лицам, зарегистрированным в таких регионах или имеющим там штаб-квартиру. Запрет также касается организаций, больше половины которых прямо или косвенно принадлежит лицам или компаниям из неподдерживаемых стран.