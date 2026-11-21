Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал запуск в воскресенье проекта «Маршрут Трампа», который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. По его словам, важным элементом программы является развитие энергетики и транзита электроэнергии

Запуск проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) в Армении состоится 22 ноября. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Есть одно важное событие — мероприятие, которое состоится завтра. Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP», — заявил Никол Пашинян ( цитата по «РИА Новости»).

По его словам, важным элементом программы является развитие энергетики и транзита электроэнергии. Армения планирует соединить свою энергосеть с сетями Турции и Азербайджана. Она уже связана с Ираном и Грузией и инвестирует в повышение эффективности передачи энергии.

8 августа 2025 г. в Вашингтоне по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании и создании транспортной коммуникации «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». Коридор должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.