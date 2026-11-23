При атаке беспилотников на юго-востоке Татарстана повреждения получили несколько объектов, сообщила пресс-служба главы республики. Целью атаки там назвали нефтяные резервуары в Альметьевске. Также пострадал промышленный объект в Пермском крае, рассказал губернатор. По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО сбили 192 дрона

Несколько объектов получили повреждения в результате атаки беспилотников на юго-востоке Татарстана, сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова. Целью налета там назвали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска,

«Сегодня утром юго-восток республики вновь подвергся атаке вражескими БПЛА. По информации, которую в оперативном порядке получает раис республики Рустам Минниханов, целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска», — говорится в сообщении ( цитата по «Интерфаксу»).

В результате никто не пострадал, погибших нет, заверил глава республики. Сколько всего дронов было сбито над регионом, не уточняется.

В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы также отражали атаку беспилотников. В результате нападения повреждения получил промышленный объект, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он.