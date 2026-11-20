Эксперимент по беспилотной доставки грузов пройдет в восьми регионах России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Предлагается использовать беспилотники для доставки товаров, лекарств и документов, в том числе в труднодоступные населенные пункты

Восемь регионов России начали эксперимент по беспилотной доставке грузов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Среди них — Сахалинская, Рязанская, Нижегородская области, Приморский край, Татарстан, Якутия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Всего в конкурсе участвовали 18 регионов. Беспилотники будут использовать для доставки товаров, лекарств и документов, в том числе в труднодоступные населенные пункты.

Цель проекта — систематизировать и консолидировать опыт, накопленный в ходе экспериментов последних лет, и сформировать экономически эффективную, масштабируемую модель развития беспилотной логистики, пояснил вице-премьер.

«Отработка модели будет вестись на конкретных маршрутах в регионах совместно с крупными заказчиками, российскими эксплуатантами и производителями беспилотников», — добавил он ( цитата по «РИА Новости»).