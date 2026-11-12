Блогер Лерчек попросила Владимира Путина о помиловании

Блогер Лерчек, которую суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 760 млн руб. за вывод денег в ОАЭ, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заявил ее адвокат. В марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии, 10 ноября ее защита попросила ФСИН разрешить блогеру выезд в Китай для лечения

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом «РИА Новости» заявил ее адвокат Константин Третьяков.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — сообщил Константин Третьяков.

31 июля суд в Москве приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно по делу о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Тогда ей также назначили штраф свыше 760 млн руб. и на три года запретили профессиональную деятельность в интернете. Свою вину блогер не признала. Мосгорсуд утвердил это наказание 5 ноября.