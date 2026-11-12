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Блогер Лерчек попросила Владимира Путина о помиловании

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 09:37
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Блогер Лерчек, которую суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 760 млн руб. за вывод денег в ОАЭ, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заявил ее адвокат. В марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии, 10 ноября ее защита попросила ФСИН разрешить блогеру выезд в Китай для лечения
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом «РИА Новости» заявил ее адвокат Константин Третьяков.
«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — сообщил Константин Третьяков.
31 июля суд в Москве приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно по делу о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Тогда ей также назначили штраф свыше 760 млн руб. и на три года запретили профессиональную деятельность в интернете. Свою вину блогер не признала. Мосгорсуд утвердил это наказание 5 ноября. 
В марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых завершился в июле. 22 октября Валерия Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания: по ее словам, метастазы обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких. Врачи начали вторую линию химиотерапии и рассматривают другие варианты лечения, в том числе CAR-T-терапию в Китае. 10 ноября защита Лерчек попросила ФСИН разрешить ей выезд в Китай для лечения. 
Тэги
Владимир Путин Блогеры помилование

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