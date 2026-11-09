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Bloomberg: решение России по активам JTI может сократить доходы Японии

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 17:45
Фото: Roméo A./Unsplash
Передача российских активов Japan Tobacco во временное управление может сократить дивидендные поступления правительства Японии, пишет Bloomberg. Крупнейший акционер компании — японский Минфин. По оценке аналитиков, если российский бизнес перестанут учитывать в отчетности группы, при сохранении действующей дивидендной политики выплаты могут снизиться примерно на 25%
Решение российских властей передать местные активы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление создает риски для доходов японского правительства, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
За финансовый год, завершившийся в марте, Минфин Японии получил от Japan Tobacco около 103,5 млрд иен ($655 млн) дивидендов, отмечает агентство со ссылкой на правительственные данные. Это примерно 0,1% налоговых поступлений страны за тот же период, причем лишь часть суммы связана с российским бизнесом. Однако выплаты составили около 44% ожидаемых дивидендных доходов фонда, поддерживающего промышленные и инновационные проекты.
Аналитики Goldman Sachs допускают сокращение дивидендов JTI примерно на четверть, если российский бизнес исключат из консолидированной отчетности, а порядок расчета выплат останется прежним. В таком случае их размер будут определять исходя из прибыли на акцию без учета чистой прибыли из России.
Вместе с тем аналитики отмечают, что с 2023 г. источником средств для выплаты дивидендов, вероятно, служили преимущественно денежные потоки за пределами российского бизнеса из-за ограничений на использование средств местных подразделений.
9 ноября акции Japan Tobacco резко подешевели после расширения списка активов под временным управлением. Падение за два торговых дня превысило 30% и стало рекордным.
Japan Tobacco продолжает оценивать последствия решений российских властей. По состоянию на 30 сентября связанные с Россией активы группы составляли около 1,5 трлн иен. Производитель сигарет Winston и Camel занимает первое место на российском рынке по объему продаж, отмечает Bloomberg.
5 ноября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление АО «Промышленные активы» 100% долей четырех компаний: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». Указом от 6 ноября перечень расширили, включив в него «Переславль-Табак», «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и «Дж.Т.И. Россия».
МИД Японии выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву и потребовал отменить решение. Позже источник «РИА Новости» сообщил, что эта информация не соответствует действительности. По его данным, японская сторона российскому посольству в Токио протестов не заявляла.
Тэги
Временное управление Япония Доходы

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