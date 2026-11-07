Владимир Путин передал еще несколько активов JTI во временное управление

Владимир Путин расширил перечень российских активов Japan Tobacco International, переданных под временное управление АО «Промышленные активы». Под указ подпали 100% акций АО «Переславль-Табак», ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия»
Российский президент Владимир Путин передал под временное управление в РФ еще несколько российских активов, принадлежащих международному табачному конгломерату Japan Tobacco Inc. (JTI). Соответствующий указ от 6 ноября опубликован
на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, во временное управление переданы 100% акций АО «Переславль-Табак», ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия». Все три компании принадлежат люксембургской JTI Investments Sarl.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
5 ноября президент России подписал
указ о передаче во временное управление АО «Промышленные активы» 100% долей четырех российских компаний JTI: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». Предприятия занимаются производством табачной продукции и обработкой табачного сырья.
В JTI заявили
, что «анализируют ситуацию и рассматривают возможные действия» после решения российских властей. МИД Японии выразил
протест послу России Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов Japan Tobacco International во временное управление и потребовал отменить решение.
В Кремле подчеркивали
, что передача активов во временное управление не означает смену собственника. Одним из факторов при принятии решения является принадлежность компаний к недружественным странам, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.