Bloomberg узнал о планах Disney уволить тысячи сотрудников для снижения затрат на 20%

Компания Walt Disney готовит новую волну сокращений, которая может затронуть тысячи сотрудников, узнал Bloomberg. По информации источников, руководителям поставили задачу по сокращению затрат на 20%. Сильнее всего это может коснуться тематических парков, телесетей и киностудии — часть сэкономленных средств компания направит на развитие кино- и телепроизводства
Компания Walt Disney готовится к сокращению тысяч рабочих мест, сообщил
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По информации агентства, руководство компании поручило некоторым подразделениям подготовить планы по снижению ежегодных затрат на 20%. Экономия будет достигаться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов, уточняет Bloomberg.
Наиболее сильно сокращения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию. Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телепроизводства, технологий, парков развлечений и круизного бизнеса.
Представитель Disney отказался от комментариев.
Сокращения станут продолжением программы оптимизации расходов, которую Disney проводит в последние годы. В 2023 г. компания объявила
об увольнении 7 тыс. сотрудников в рамках плана по экономии $5,5 млрд. В апреле 2026 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила
, что Disney намерена сократить еще около 1 тыс. рабочих мест. В сентябре компания уволила еще несколько сотен сотрудников, преимущественно из отделов кадров и информационных технологий, сообщали
источники Reuters.
1 октября Disney начала готовить реструктуризацию телевизионного подразделения, которая может привести к сокращению сотен сотрудников и объединению нескольких отделов, сообщала
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. По информации газеты, сокращения также могут затронуть юридическое подразделение и отдел по международным делам.