Bloomberg узнал о планах Disney уволить тысячи сотрудников для снижения затрат на 20%

Компания Walt Disney готовит новую волну сокращений, которая может затронуть тысячи сотрудников, узнал Bloomberg. По информации источников, руководителям поставили задачу по сокращению затрат на 20%. Сильнее всего это может коснуться тематических парков, телесетей и киностудии — часть сэкономленных средств компания направит на развитие кино- и телепроизводства

Компания Walt Disney готовится к сокращению тысяч рабочих мест, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По информации агентства, руководство компании поручило некоторым подразделениям подготовить планы по снижению ежегодных затрат на 20%. Экономия будет достигаться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов, уточняет Bloomberg.

Наиболее сильно сокращения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию. Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телепроизводства, технологий, парков развлечений и круизного бизнеса.

Представитель Disney отказался от комментариев.

Сокращения станут продолжением программы оптимизации расходов, которую Disney проводит в последние годы. В 2023 г. компания объявила об увольнении 7 тыс. сотрудников в рамках плана по экономии $5,5 млрд. В апреле 2026 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила , что Disney намерена сократить еще около 1 тыс. рабочих мест. В сентябре компания уволила еще несколько сотен сотрудников, преимущественно из отделов кадров и информационных технологий, сообщали источники Reuters.