Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Bloomberg узнал о планах Disney уволить тысячи сотрудников для снижения затрат на 20%

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 03 ноя 2026 13:39
Фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance
Компания Walt Disney готовит новую волну сокращений, которая может затронуть тысячи сотрудников, узнал Bloomberg. По информации источников, руководителям поставили задачу по сокращению затрат на 20%. Сильнее всего это может коснуться тематических парков, телесетей и киностудии — часть сэкономленных средств компания направит на развитие кино- и телепроизводства
Компания Walt Disney готовится к сокращению тысяч рабочих мест, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По информации агентства, руководство компании поручило некоторым подразделениям подготовить планы по снижению ежегодных затрат на 20%. Экономия будет достигаться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов, уточняет Bloomberg.  
Наиболее сильно сокращения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию. Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телепроизводства, технологий, парков развлечений и круизного бизнеса.
Представитель Disney отказался от комментариев.
Сокращения станут продолжением программы оптимизации расходов, которую Disney проводит в последние годы. В 2023 г. компания объявила об увольнении 7 тыс. сотрудников в рамках плана по экономии $5,5 млрд. В апреле 2026 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Disney намерена сократить еще около 1 тыс. рабочих мест. В сентябре компания уволила еще несколько сотен сотрудников, преимущественно из отделов кадров и информационных технологий, сообщали источники Reuters.
1 октября Disney начала готовить реструктуризацию телевизионного подразделения, которая может привести к сокращению сотен сотрудников и объединению нескольких отделов, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. По информации газеты, сокращения также могут затронуть юридическое подразделение и отдел по международным делам.
Тэги
Disney Сокращения

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

«Ведомости» узнали о планах по массовым сокращениям в компании «Мойофис» Новости

«Ведомости» узнали о планах по массовым сокращениям в компании «Мойофис»
25 мая 2026
Топ-менеджер Disney получил срок в России по делу о провозе наркотиков Новости

Топ-менеджер Disney получил срок в России по делу о провозе наркотиков
29 мая 2026
Герман Греф сообщил о сокращении 65% региональных управленцев за счет внедрения ИИ Новости

Герман Греф сообщил о сокращении 65% региональных управленцев за счет внедрения ИИ
19 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.