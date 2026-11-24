Россия и Белоруссия одобрили подписание проекта соглашения о единой аграрной политике. Документ опубликован в составе распоряжения правительства № 3261-р от 9 ноября, 16 ноября его как основу для будущих переговоров одобрил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Эксперт» разбирался, зачем нужен этот документ, как он связан с проблемами на внешнем и внутреннем рынке продовольствия России и чего ждать людям от единого регулирования аграрной политики Москвы и Минска.

Что внутри и что это значит

Проект соглашения — рамочный документ, он сохраняет независимость национального регулирования в обеих странах, но обязывает их создать рабочую группу, которая займется гармонизацией правил игры на общем рынке. Из текста следует, что приоритетами станут обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства, равные условия конкуренции на внешнем и внутреннем рынке, паритет интересов производителей обеих стран и работа по защите общего рынка и обеспечению его технической и технологической независимости. Де-факто в таком виде соглашение позволяет перевести работу минсельхозов стран в режим совместного оперативного регулирования для решения проблем, возникших в АПК в последние годы. Основания для этого формулировки соглашения создают, но готовых решений не фиксируют, передавая их в разработку рабочей группе. В Минсельхозе России отказались раскрывать детали до заключения соглашения, отметив только, что оно «направлено на дальнейшее развитие интеграции и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере АПК».

Что нужно регулировать

Координации аграрной политики требует уже фактически достигнутая высокая интеграция агрорынка — взаимная торговля продукцией АПК на нем оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом Белоруссия является значимым источником молока и мяса для РФ, пока не обеспечивающей себя ими полностью.

Создание общей рамки продбезопасности позволяет российской стороне формально учитывать фактическое участие Белоруссии в наполнении внутреннего рынка РФ и улучшать соответствующие показатели — и «балансировать» этими поставками социально значимые цены на молоко. Россия еще не достигла нормативного показателя самообеспеченности молочной продукцией — сейчас она составляет 85% при целевом уровне 90%.

У РФ и Белоруссии есть ряд вопросов, подходы к которым соглашение позволит пересмотреть: например, белорусская сторона регулярно настаивает на создании для нее равных условий на рынке закупок сельхозтехники. В РФ ее производители получают субсидии, снижающие конкурентоспособность белорусских при формально равных условиях доступа на рынок. Координации, вероятно, требуют условия и цены поставок удобрений, а также белорусского молока на российский рынок. Субсидии позволяют его производителям держать цены ниже, что осложняет жизнь российским фермерам. Белоруссия, в свою очередь, покупает в РФ свинину.

Торговый поворот

Свободное движение товаров в рамках Союзного государства (участники которого также входят в ЕАЭС и не имеют внутренних таможенных границ) может создавать новые риски для их сельхозпроизводителей — вероятно, часть из них связана с перетоками агропродукции из-за существенных изменений российского экспорта после блокировки черноморских и азовских поставок зерновых и растительных масел в условиях диспаритета торговых условий.

Поясним: такие прецеденты во взаимоотношениях стран уже были, наиболее известен крупный скандал между Москвой и Минском в 2011–2012 гг.: тогда, пользуясь возможностью закупать в РФ нефть беспошлинно по низким внутренним ценам, Белоруссия поставляла выработанные из нее нефтепродукты на экспорт в Европу под видом необлагаемых экспортной пошлиной растворителей, наполняя свой бюджет в ущерб российскому. РФ пришлось ограничить поставки дешевой нефти на белорусские НПЗ ежегодно согласовываемым балансом «для собственного потребления». Сегодня, отметим, в РФ экспортная пошлина на зерно, проблемы с внешними поставками которого в условиях рекордного урожая давят на внутренние цены, локально обнулена — но в Белоруссии экспорт зерновых пошлинами не облагается вовсе, что ограничивает возможности российского регулятора по восстановлению сборов, из которых финансируется господдержка сектора в РФ.

Об активизации работы над единым регулированием аграрного рынка Минэкономики сообщало в январе 2026 г. (идея заложена еще в Союзном договоре 1999 г.). Это косвенно подтверждает беспокойство российской стороны: экспортные ограничения начали оказывать существенное давление на российский рынок продовольствия еще осенью 2025 г. Главными бенефициарами нового соглашения могут стать производители зерновых и масличных культур, растительных масел и кормов — они будут расширять поставки в Белоруссию, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Прежде всего, речь идет о фуражном зерне.

Чего ждет рынок

Белорусских продуктов в магазинах станет больше — интеграцию можно расценивать как «страховку» от дефицита мяса и молока на фоне проблем у российских фермеров. В то же время есть риск выдавливания с рынка собственных производителей, если экономические условия останутся неравными.

Сколько продуктов Белоруссия поставляет в Россию Россия и Белоруссия продолжают наращивать взаимные поставки сельхозпродукции и продовольствия, сообщили «Эксперту» в Минсельхозе. Республика является крупнейшим импортером продукции АПК РФ в ближнем зарубежье: на нее приходится более 30% российского экспорта агротоваров в страны СНГ. В 2026 г. поставки в Белоруссию выросли на 11%. РФ, в свою очередь, остается ключевым рынком для республики, потребляя около 82% белорусского экспорта сельхозпродукции и продовольствия — это сыры, сливочное масло, колбасы, мясные консервы, кондитерские изделия. Также республика — крупный поставщик сельскохозяйственной техники. В 2024 г., по данным БЕЛТА, общий товарооборот между Белоруссией и РФ достиг рекордной отметки в $57,6 млрд, увеличившись на 7,4% по сравнению с 2023 г. Конкретные данные по обороту продукции АПК двух стран в Минсельхозе РФ не раскрывают, внешнеторговая статистика РФ закрыта с 2022 г.

Молоко прибежало

Доля белорусской «молочки» на российском рынке в 2026 г. уже выросла до 18%, сообщили «Эксперту» в Национальном союзе производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). На Белоруссию приходится более 93% российского импорта молочной продукции и около половины зарубежных поставок мяса. Дальнейшее упрощение ввоза может усилить давление на отечественных производителей сыра, сливочного масла, сухого молока, творога и мясных полуфабрикатов.

По оценке главы комитета ТПП РФ по АПК Петра Чекмарева, Белоруссия поставляет в РФ около 6 млн тонн молочной продукции в пересчете на сырое молоко и может прибавить к этому объему еще около 2 млн тонн. Это позволит избежать возможной нехватки продуктов на полках из-за проблем у фермеров. Небольшие хозяйства в РФ и так ежегодно сокращают поголовье крупного рогатого скота (КРС), а в текущем году убой из-за вспышек заболеваний скота может усилить эту тенденцию.

При неконтролируемом доступе белорусского импорта российские производители могут в ближайшие годы потерять около 5% рынка молочной продукции, считает председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. «Это очень много — всё, что мы в последние 5–6 лет построили, просто окажется не нужно. А это колоссальный труд и огромные затраты государства — сотни миллиардов рублей», — подчеркнул он в беседе с «Экспертом». По его мнению, российские аграрии способны и сами нарастить производство, но высокая ключевая ставка и дешевый белорусский импорт (который предпочитают торговые сети) блокируют дальнейшее развитие сельхозпредприятий.

Равнение на господдержку

Единый аграрный рынок должен предполагать равные экономические условия производства, сходятся во мнении собеседники «Эксперта». В Белоруссии господдержка аграриев выше, и государство регулирует рост стоимости ресурсов для сельхозпроизводства. Поэтому и сырье, и готовая продукция там дешевле. Например, стоимость сырого молока для белорусских переработчиков примерно на 20% ниже, чем для российских, что сразу же ставит вторых в невыгодную позицию. Поэтому единая политика должна подразумевать единый рынок сырья, считают в СОЮЗМОЛОКО.

«Кроме того, критически важно, чтобы все меры господдержки — как прямые, так и косвенные — были синхронными, понятными и прозрачными для обеих сторон», — сказал «Эксперту» глава объединения Артем Белов. Он подчеркнул, что Россия должна сохранить свои внутренние стратегические цели продбезопасности, в том числе курс на 90% самообеспеченности молоком.

Что изменится для покупателя Для конечного потребителя создание единого рынка означает расширение ассортимента и усиление ценовой конкуренции. Наличие доступных белорусских товаров будет сдерживать рост цен на полке. Однако часть российских брендов может исчезнуть, прежде всего, нишевые фермерские продукты.

Ключевой вопрос обсуждаемого соглашения заключается в равенстве условий конкуренции, согласен Ярослав Кабаков. «Если стороны согласуют господдержку, финансирование, ветеринарные требования и доступ к торговым сетям, единый рынок может дать синергетический эффект. Если же интеграция фактически сведется к расширению присутствия белорусских товаров в России, выиграет прежде всего белорусский переработчик, а российский производитель получит дополнительное конкурентное давление», — считает аналитик.

Если двум странам удастся выстроить «идеальный» общий рынок, с равными условиями господдержки, синхронной кредитной и налоговой политикой, позиции производителей Союзного государства на внешних рынках усилятся, соглашается Петр Чекмарев: «Тогда мы будем более конкурентоспособны, чем в одиночку».