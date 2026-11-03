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Британец Карл Бушби вернулся домой после 28 лет пешей «кругосветки»

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 12:56
Фото: ADAM VAUGHAN/EPA
Британец Карл Бушби завершил 28-летнее кругосветное путешествие, которое он совершил пешком. За это время он преодолел около 50 тыс. км и прошел через почти 30 стран. Дома путешественника встречали сотни людей, включая его 75-летнюю мать, 36-летнего сына и 12-летнюю внучку, которую он увидел впервые
Британец Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего пешего кругосветного путешествия, передает The Guardian.
«Чтобы я оказался здесь, понадобился целый мир. Доброта незнакомцев — их было так много, от отдельных людей до целых государств, — помогла мне вернуться. Я сделал это не один. Была большая команда, самая большая команда: Земля», — сказал 57-летний Карл Бушби.
Путешественника встречали сотни людей, включая его 75-летнюю мать, 36-летнего сына и 12-летнюю внучку, которую он увидел впервые.
Кругосветное путешествие Карла Бушби началось 1 ноября 1998 г. Бывший морской десантник отправился в него из чилийского города Пунта-Аренас, самого южного города на южноамериканском континенте. За это время он пересек границы 29 стран и прошел 50 тыс. км пешком. Он следовал двум правилам: не использовать транспорт и не возвращаться домой до конца маршрута, пишет The Guardian. 
В 2006 г. Карл Бушби пересек Берингов пролив и прибыл в чукотское село Уэлен, где был задержан за незаконное пересечение границы. Изначально его хотели депортировать, но позже решение отменили. По данным The Daily Telegraph, путь британца из России в Монголию занял 11 лет. Последним этапом стали заплыв через 34-километровый Ла-Манш и 400-километровый пеший переход до Халла. В целом же маршрут Карла Бушби пролегал через Южную и Северную Америку, Дарьенский пробел, США, Канаду, Берингов пролив, Россию, Монголию, Китай, Центральную Азию и Европу.
Тэги
Британия путешествия

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