Британец Карл Бушби вернулся домой после 28 лет пешей «кругосветки»

Британец Карл Бушби завершил 28-летнее кругосветное путешествие, которое он совершил пешком. За это время он преодолел около 50 тыс. км и прошел через почти 30 стран. Дома путешественника встречали сотни людей, включая его 75-летнюю мать, 36-летнего сына и 12-летнюю внучку, которую он увидел впервые

Британец Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего пешего кругосветного путешествия, передает The Guardian.

«Чтобы я оказался здесь, понадобился целый мир. Доброта незнакомцев — их было так много, от отдельных людей до целых государств, — помогла мне вернуться. Я сделал это не один. Была большая команда, самая большая команда: Земля», — сказал 57-летний Карл Бушби.

Путешественника встречали сотни людей, включая его 75-летнюю мать, 36-летнего сына и 12-летнюю внучку, которую он увидел впервые.

Кругосветное путешествие Карла Бушби началось 1 ноября 1998 г. Бывший морской десантник отправился в него из чилийского города Пунта-Аренас, самого южного города на южноамериканском континенте. За это время он пересек границы 29 стран и прошел 50 тыс. км пешком. Он следовал двум правилам: не использовать транспорт и не возвращаться домой до конца маршрута, пишет The Guardian.