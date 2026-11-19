Наталия Потанина добивается выплаты не менее 2,2 млрд фунтов ($2,9 млрд) от бывшего мужа, президента «Норникеля» Владимира Потанина. Как сообщает Bloomberg, она считает эту сумму справедливой долей состояния, накопленного за время брака. Бизнесмен называет требования необоснованными

Бывшая супруга Владимира Потанина Наталия Потанина требует выплаты не менее 2,2 млрд фунтов ($2,9 млрд) в качестве своей доли состояния предпринимателя, сообщает Bloomberg. Дело рассматривается в суде Лондона.

Если суд откажет в этом требовании, она просит присудить ей 600 млн фунтов (около $790 млн) для обеспечения финансовых потребностей. Владимир Потанин считает претензии необоснованными. Ранее пытался заблокировать разбирательство, отмечает издание.

Супруги развелись в 2014 г. после 30 лет брака. У пары трое детей. Наталия Потанина, которая получила британское гражданство, первоначально обратилась в лондонский суд в 2018 г. По оценке Bloomberg, выплата в ее пользу может стать крупнейшей из публично известных в британской практике бракоразводных споров. Пока рекорд составляет 554 млн фунтов (около $730 млн) — такую сумму суд присудил бывшей супруге правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Наталия Потанина пыталась отсудить у бывшего супруга активы в нескольких юрисдикциях. В 2014 г. она обратилась в суд Кипра с требованием наложить арест на оспариваемое ею имущество, включая пакет акций «Норникеля». Впоследствии кипрский суд отклонил ее иск, решив, что дело должно рассматриваться в России. В 2016-м Пресненский суд Москвы также отклонил иск Наталии Потаниной, в котором она требовала признать ее право на 50% пакета акций бывшего мужа в «Норникеле», а также половину акций «Интерроса». Впоследствии она пыталась взыскать 215,3 млрд руб. за половину акций ЗАО «КМ-Инвест» и признать их общим имуществом экс-супругов, а также около 850 млрд руб. в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний. В обоих случаях российские суды иски отклонили.

По словам а двокатов Наталии Потаниной , сейчас она живет значительно скромнее, чем до расставания с бизнесменом, но не требует компенсации за «яхты или частные самолеты», которые были неотъемлемой частью совместной жизни бывших супругов.

Защита Владимира Потанина настаивает, что вопросы развода и раздела имущества давно урегулированы российскими судами. По словам его адвокатов, в октябре бизнесмен предложил бывшей супруге 25 млн фунтов (около $33 млн) для «достойного и конфиденциального» завершения процесса, но она отказалась. Адвокат Эдвард Фолкс утверждает, что Наталия Потанина пытается использовать связи с Великобританией, чтобы добиться более выгодного решения.

Оценки имущества, полученного Наталией Потаниной после развода, у сторон расходятся. Ее юристы утверждают, что первоначальное урегулирование принесло ей около $6,4 млн (менее 1% состояния, накопленного за время брака). Представители Владимира Потанина заявляют, что она вышла из брака состоятельной женщиной с активами стоимостью более $84 млн.