В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали четыре человека, сообщили в оперштабе региона. Падение обломков привело к возгораниям на двух предприятиях. Также об атаке сообщили власти Адыгеи. Ранения получили четыре жителя Энема

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Северский район Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Падение обломков беспилотников привело к возгораниям на двух предприятиях. Фрагменты БПЛА обнаружены по девяти адресам: во дворах частных домов и на улицах. В ряде зданий повреждены окна и кровля. На местах работают экстренные службы.

Ночью 18 ноября атаке также подверглась Адыгея. Обломки БПЛА упали на пятиэтажный дом в Энеме. В результате пострадали четыре человека, повреждено несколько квартир, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Получивших травмы госпитализировали, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, обломки дрона повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, ряд автомобилей и газовую трубу, уточнил Мурат Кумпилов. По его словам, месте работают правоохранительные органы, экстренные службы и местная администрация. Он подчеркнул, что людям окажут необходимую помощь и поддержку.

Минобороны РФ сообщило , что в период с 20:00 17 ноября до 8:00 18 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.