Число решений о выдворении иностранцев из России за год выросло втрое

По итогам девяти месяцев в России было принято более 143 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан — втрое больше, чем годом ранее, сообщили в Совбезе. За это время в Россию въехали 6,9 млн иностранцев — на 9% меньше год к году

В России за девять месяцев 2026 г. приняли 143,1 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан. Это втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из комментария аппарата Совета безопасности РФ о миграционной ситуации.

В целом же на 1 октября в России находились 5,9 млн иностранцев (против примерно 6,5 млн годом ранее). С января по сентябрь в страну въехали 6,9 млн иностранных граждан и лиц без гражданства — на 9% меньше, чем за тот же период 2025 г. Из них 4,7 млн — граждане стран СНГ, уточнили в Совбезе РФ.

Число решений о запрете въезда увеличилось на 75,2%, до 290,8 тыс., а о сокращении срока временного пребывания — в 2,5 раза, до 78,7 тыс. При этом решений о депортации стало на 24% меньше — 4,8 тыс. По данным Совбеза, всего на иностранцев составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях, что на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Число выданных разрешений на временное проживание снизилось на 17,1%, до 19,5 тыс., видов на жительство — на 43%, до 58,5 тыс. У иностранцев, прибывших без виз, на 1 октября было более 1,7 млн действующих патентов — на 12,6% меньше, чем годом ранее. При этом от работодателей поступило 943,4 тыс. уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с гражданами ЕАЭС, что на 3,7% больше прошлогоднего показателя.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о росте числа принудительных выдворений нелегальных мигрантов в 2,6 раза после реформы регулирования миграции. Начальник Службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть тогда уточнил, что за полтора года из России выдворили около 100 тыс. иностранцев, из них 75 тыс. — принудительно.