Число самозанятых в Москве превысило 2,5 млн человек, увеличившись почти на 250 тыс. с начала 2026 г., сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева. На столицу приходится 14% всех зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход

Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 октября превысило 2,5 млн человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число к началу октября превысило 2,5 млн человек», — отметила она.

На столицу приходится 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Наиболее популярными направлениями остаются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. С января по октябрь 2026 г. столичные плательщики НПД выдали клиентам 194,6 млн чеков (средний размер чека на конец сентября — 2,83 тыс. руб.).

За девять месяцев 2026 г. самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 млрд руб. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 млрд руб.