Аппарат правительства запускает реформу отчетности регионов перед федеральным центром и муниципалитетов перед регионами. Для этого на первом этапе правительство собрало все виды отчетов, которые чиновники из субъектов РФ обязаны направлять федеральным ведомствам, систематизировало этот массив и выкинуло из 7 тыс. типов документов 2 тыс. заведомо ненужных и невостребованных, еще 2,5 тыс. в периметр реформы не входят. Оставшиеся 2,5 тыс. типов отчетности пойдут под детальный пересмотр рабочих групп из представителей регионов и федеральных властей — в аппарате исполнительной власти проект называют «Гильотина отчетности». Муниципалитеты смогут запустить аналогичную работу с согласия властей своих регионов — Белый дом им это рекомендует, но не покушается на региональную самостоятельность.

Разбор непрочитанных писем

Проблема, которую решает федеральный центр, стала предметом совещания главы аппарата правительства Ирины Окладниковой с регионами 26 ноября. Всего субъекты РФ представляют в ФОИВы более 1,3 млн разнообразных отчетов, на составление которых тратятся десятки миллионов человеко-часов, а содержимое, как выяснили в Белом доме, часто оказывается невостребованным. Это происходит из-за дублирования запросов федеральными ведомствами, утраты актуальности или фрагментации и невостребованности предоставляемых данных.

В аппарате решили применить к этому массиву механизм, успешно отработанный на «регуляторной гильотине» — она, напомним, избавила бизнес от избыточных требований в ходе реформы государственного контроля и надзора.

«Наша задача — убрать лишнюю бумажную работу, которая отнимает время у регионов и не приносит реальной пользы. Название проекта неслучайно. Это уже третья „Гильотина“ в нашей работе. В 2021 году мы пересмотрели более 300 тыс. обязательных требований в рамках „регуляторной гильотины“. Ежегодный эффект от актуализации нормативной базы бизнес оценил в 200 млрд руб. В 2024 году запустили „Гильотину 2.0“, в рамках которой убираем устаревшие нормы по конкретным социальным и инфраструктурным направлениям — в школах, больницах, гостиницах, аэропортах. В проекте „Гильотина отчетности“ механика та же: убираем лишнее. Только теперь наша цель — не требования, а избыточные отчеты: избавляемся от них, чтобы не гонять бумаги ради галочки», — отметила вице-премьер и глава аппарата Белого дома Ирина Окладникова в ходе совещания.

Сначала массив отчетов 89 регионов перед 46 ведомствами был систематизирован. Эта работа уже совместно проведена Аналитическим центром при правительстве, ФОИВами и самими регионами — всего было выявлено более 7 тыс. типов документов, направляемых федералам с мест. 1948 типов были признаны ненужными уже на этом этапе, еще 2,5 тыс. в периметр реформы не входят. Но на этом «Гильотина» не остановится.

Реестровая модель

Чтобы разобрать оставшиеся 2,5 тыс. типовых документов, отправляемых из областей, краев и республик в Москву, к ним будет применена гильотина. Идея в том, чтобы ограничить возможность министерств и ведомств впредь увеличивать их число без крайней необходимости и перевести все документы в цифровой формат.

Вести реестр будет Минэкономики, а для вхождения в него старого или нового вида отчетности потребуется согласие профильной экспертной группы из представителей региональных властей и ФОИВ, причем первых — большинство. Пока участники внесли в реестр, то есть признали необходимыми, лишь 184 типа отчетов.

Экспертных групп — 12:

транспорт;

АПК и ветеринария;

цифровое развитие, связь и информация;

экономика, права потребителей и компаний;

промышленность и энергетика;

спорт, культура, туризм и национальная политика;

здравоохранение и санитарно-эпидемиологическое благополучие;

труд, социальная защита и развитие;

наука, образование, инновации и молодежная политика;

природопользование и экология;

строительство и ЖКХ;

земля и недвижимость.

Их работа по совместной с ведомствами сортировке отчетности должна быть завершена к 1 декабря, к 15 декабря межведомственная рабочая группа при правительстве определит результаты этого разбора, а до 31 декабря 2026 г. ФОИВы должны описать их в реестре.

Как это будет работать

С 1 января 2027 г. запрос ведомствами федерального центра отчетов регионов по формам, не включенным в единый реестр, станет невозможна — в виде исключения возможность направлять в субъекты РФ запросы «не по форме» оставлена только для президента, премьер-министра и его заместителей. Если же министерство или ведомство захочет расширить или изменить требования к региональным исполнителям, сначала им нужно будет «защитить» проект перед экспертной группой своего направления и закрепить изменения в реестре решениями рабочей группы при Минэке и профильной подкомиссии Комиссии правительства по административной реформе.

Сами субъекты РФ к избавлению от избыточной отчетности относятся с воодушевлением — среди лидеров по разбору ненужных формальностей в правительстве называют Московскую и Рязанскую области и Татарстан. В частности, Московская область первой передала в аппарат правительства весь массив предоставляемых центру документов для анализа.

Муниципальная оговорка

На муниципальную и региональную самостоятельность федеральный центр не покушается, но рассчитывает, что аналогичную работу по сокращению бюрократии в рамках вертикали регионы проведут и в отношении муниципалитетов. Дело в том, что муниципалитеты не входят в систему исполнительной власти и находятся в ведении региональных властей — но активность по переносу реформы и на «нижний» уровень на совещании в аппарате была им отчетливо рекомендована.