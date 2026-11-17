Число увольнений в России снизилось до шестилетнего минимума, пишут «Известия». Во втором квартале 2026 г. крупные и средние предприятия покинули 2,5 млн человек (-4% к прошлому году), а на работу приняли 2,3 млн сотрудников (-3%). Это минимальные показатели с 2020 г.

Во втором квартале 2026 г. с крупных и средних предприятий ушли 2,5 млн человек — это минимальный показатель за апрель-июнь за последние шесть лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Во втором квартале 2026 г. число уволившихся в крупных и средних предприятиях составило 2,5 млн человек (на 4% меньше года назад), а нанятых — 2,3 млн (на 3% меньше). Это минимальные показатели с 2020 г. В итоге компании наняли на 250 тыс. человек меньше, чем потеряли.

Согласно подсчетам, большинство уволилось по собственному желанию. При этом количество сокращений составило 39 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Замедление кадровой активности вызвано эффектом высокой базы: компании осторожнее расширяют штат, а сотрудники избирательнее меняют работу, сообщили «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда.

При этом в третьем квартале 2026 г. кадровое движение ускорилось: по данным Соцфонда, число заключенных трудовых договоров почти на 6% превысило количество расторгнутых.

В исследовании FinExpertiza говорится, что в образовании, обрабатывающей промышленности, энергетике, торговле и здравоохранении количество увольнений превысило наем. В то же время в строительстве, сельском хозяйстве, гостинично-ресторанном бизнесе, добывающей отрасли и сфере персональных услуг наблюдается обратная тенденция.

14 ноября глава РСПП Александр Шохин спрогнозировал возможные сокращения в российских компаниях в 2027 г. в случае сохранения ключевой ставки ЦБ на высоком уровне. По его словам, это может произойти из-за снижения спроса и отсутствия позитивных экономических прогнозов.