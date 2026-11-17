Секретная сеть связи, которую использует Агентство нацбезопасности США, вышла из строя, сообщил CNN со ссылкой на источники. При этом признаков кибератаки не зафиксировано. В Белом доме заверили, что поводов для беспокойства нет

Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США, предназначенная для обмена секретными данными между сотрудниками, вышла из строя, сообщил телеканал CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Специалисты сейчас устанавливают причины и масштабы сбоя. В АНБ ввели график поэтапного прибытия сотрудников на работу. Признаков кибератаки пока нет, уточнили источники. Об этом же сообщили в Белом доме. «Нет никакого кризиса или чего-либо подобного, о чем американцам стоило бы беспокоиться», — сказала пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис

Действующий сотрудник администрации США и один из уволившихся сотрудников заявили, что сбой в работе сети АНБ не повлияет на способность агентства передавать срочную разведывательную информацию президенту США Дональду Трампу во время его поездки по Азии. Для этого есть другие резервные сети, уточнили источники.