Дания намерена выслать из страны военного атташе России, сообщили в датском МИД. РФ даст на эти меры соответствующий ответ, пообещала Мария Захарова

Дания объявила военного атташе России персоной нон грата и потребовала его высылки. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в ходе совместной пресс-конференции с министром юстиции Николаем Вамменом, передает Ekstra Bladet.

Он уточнил, что военный атташе России должен покинуть Данию в течение семи дней.

Решение принято в связи с покушением на территории Дании, которое, по утверждению Копенгагена, было организовано российскими спецслужбами. Ларс Лекке Расмуссен также отметил, что посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД для беседы.